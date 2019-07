La Esquinita del 29 de julio de 2019

La presentadora Gaby Garrido le agradeció a los televidentes por sintonizar gala tras gala “Vive la Música” y por acompañarlos a ser parte de los sueños de los participantes. Aseguró que sin duda se llevaba muchas alegrías, nuevos amigos y las ganas de verlos triunfar de ahora en adelante. Felicitó a todo el equipo del programa que levantaron este proyecto con trabajo arduo. ¡Bien!El presentador y actor Elmis Castillo hizo reír una vez más a sus seguidores cuando comenzó a cantar como chiricano el remix “Otro trago”, del reguesero panameño Sech. ¡La botó!Un chico no anduvo con cuentos para echar al agua a un programa de televisión que hace varios meses le hizo una entrevista larga sobre su vida y nunca la sacaron. ¿Cuál sería el propósito?El expresentador de Medcom manifestó que hay personas en Twitter que cuando él escribe algo tiene que hacerle un Power Point para que comprendan, porque tienen la cabeza llena de cotufa. Después de ese comentario, mucha gente le dio la razón. Orman Innis no tiene reparo para expresar en sus redes sociales lo que le molesta de los temas actuales. ¿Por qué las personas se comportan de esa forma?Algunos seguidores de la youtuber Windy se han quedado con la interrogante de cómo va su estado de salud, ya que no ha vuelto a compartir stories de su evolución, pero sí ha subido fotos de sus actividades. ¿Será que todo fue una falsa alarma?La expresentadora Iris De Arco contó que hace unos meses se fue a un país vecino y miraba cuerpos y rostros casi que sacados del mismo molde donde solo los podía reconocer por el color de cabello y su mirada lo que la dejó impactada y pensó que eso no es exactamente lo que quiere ser jamás. “No quiero ser igual a nadie, soy leal a mí”.Un presentador le pidió a la dueña de un salón de belleza que vuelva embellecer a una señora, aparentemente con problemas mentales. ¿Por qué mejor él no le da trabajo permanente?La reguesera Anyuri dejó ver más sus atributos con un diminuto vestido de baño donde resaltaban más sus grandes tatuajes, hasta parte de su busto, donde tenía una parte morada. ¿Qué necesidad?Una famosa, al igual que una estrella, cree que los animales son más fieles que las personas. Muchos quieren que diga quién fue la amiga malagradecida con ella. ¿Qué le habrán hecho esta vez?Muchos coinciden en que Michael Vega ha sido la única persona que la cárcel le ha sentado bien, porque rebajó y se ve bien sin necesidad de ir al gimnasio, pero ellos no saben que el chico sí se hizo un procedimiento estético en Colombia para quitarse algunas cositas de su cuerpo.Molesto estuvo un reguesero a quien quisieron involucrar en un video para mayores de edad. Aseguró que no se parecía al chico y dejó claro cuáles son sus preferencias sexuales.Cristel Henríquez le dijo a sus seguidores que no será aburrida ni esconderá lo que por toda su vida ha sido, una mujer confortable con su piel y cuerpo. Que no ha tenido miedo nunca a mostrarse tal como es, porque su libertad nunca a sobrepasado la del otro. Aseguró que lo dice porque ni siquiera ha dado a luz y ya la gente está dándole ese estigma de qué debe ponerse o no siendo madre de familia. Enfatizó que ella no tiene madre en la calle y que si a los suyos eso jamás les molestó, entonces sus fans deberán atenerse a sus comentarios, porque a veces se pasan de ignorantes.Un reguesero que antes tenía unas libritas de más dejó a más de tres sorprendidos en su última foto familiar, ya que se le ve de mayor edad y como si estuviera enfermo. ¿Qué le pasó con esa dieta?