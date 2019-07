La Esquinita del 26 de julio de 2019

Las redes explotaron por la mala actitud de un artista panameño, en un concierto, donde fanáticos colombianos lo tacharon por poca humildad.El staff del cantante tuvo que dar declaraciones a los medios de comunicación para aclarar que las acusaciones son falsas, que el artista no tiene contacto con el público, y que no bajó a ningún niño de la tarima. ¿Sería un doble con la misma ropa?Un presentador de televisión no está muy de acuerdo de la integridad de algunas personas. Destacó que “Yo bailo al son de mis valores y convicciones. Lo demás es ruido”. ¿Con quién será eso?El esposo de Ingrid De Ycaza dijo que aún espera una respuesta del restaurante donde su esposa casi pierde la vida, luego de que ambos resultaran intoxicados. Aseguró que han tenido paciencia.El cineasta Edgar Soberón Torchia vio el video de la mujer que le cambia el pañal a una niña y la maltrata, asegurando que en buena medida las mujeres son asesinadas por este tipo de acciones. Cree que muchos de los asesinos que ultiman a las féminas seguro fueron victimizados como la del video. “Ellas los engendran y luego transforman en asesinos, por las razones que sean. Ellas son víctimas también, pero esto no cambia los hechos”, dijo.Andrés Morales se despidió ayer de la red social de Twitter. “Saludos a todos los seguidores de esta cuenta por años que vivió. Paso por aquí a desearles mejores días en las redes sociales. Me despido de Twitter por ahora, hasta la próxima. ¿Y ahora qué le pasó?Dios es perfecto, así lo manifestó Marisela Moreno, quien aseguró que no es amante a las pelucas porque le dan calor, pero se atrevió a dar el gran salto y probarse una, porque tras los tratamientos contra el cáncer tuvo que cortarse la melena y para complacer a su hijo, quien no estaba cómodo con esa imagen, se puso una que le queda de maravilla.Tras los rumores de que Michelle Simons se había quitado una costilla, ella aclaró que se hizo una lipoescultura y cirugía en los senos para mejorar algunas cositas de su cuerpo, tras sus embarazos.Después que circulara un video de un señor haciendo supermercado con un motete, la productora Elena Llorach dio cátedra a sus seguidores sobre la diferencia que existe entre motete y jaba. ¡Muy bien!Hay muchas personas enojadas porque circulan fotos de la bandera panameña puesta al revés, en la tercera temporada de la Casa de Papel, que fue grabada también aquí. Piden que se disculpen.“Bueno mi gente después que me plomearon por el comentario de las bolsas traje mi bolsa”, escribió el empresario Mayer Mizrachi para luego asegurar que “compré mi propia bolsa para llevar todo mi súper, aprendí la lección, que nos queda, tenemos que formar parte del cambio”.Cantante panameño se quejó del servicio de una telefónica del país, indicó que ya empezó con dificultad en su contrato ilimitado. “Se supone que un plan ilimitado no debe tener traba”, destacó.El productor de La Cáscara Ubaldo Davis dijo sentirse frustrado por una nota que leyó. “Acabo de leer en los medios del HP, de 34 años, que violó a su sobrina de 3 añitos, que escribió que me perdone Dios, y no sé por qué tenemos que gastar plata manteniendo a esa bestia en la cárcel”, fue parte del comentario del productor al referirse al acto que tiene a todo Bocas de Toro con mucho dolor. Davis pidió que al hombre le aplicaran leyes severas como las que se practican en China, por este acto.Diego De Obaldía contó que un colombiano enojado le escribió para preguntarle ¿qué culpa tiene su país de los problemas de Panamá en 1903? por la canción que subió. Lo mandó a estudiar.