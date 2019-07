La Esquinita del 25 de julio de 2019

Molesto no le dieron bolsaEl empresario Mayer Mizrachi, acudió a un supermercado de la localidad y se enfadó porque no le dieron bolsas, considera que el problema no es la bolsa es el plástico. “Entonces reemplázalo por papel, pero no dejes a la gente sin bolsa, no pueden obligar a los clientes a comprar bolsas ‘hippie bag’ cada vez que se te olvida”, comentó. Agregó que Panamá no hay que innovar, sino replicar.Que mala racha para la LeonaParece que la Leona, la concursante de Calle 7, saldrá de la competencia por una operación de en una de sus rodillas.Música, show o talento en TVHay artistas del patio que acuden a las televisoras nacionales a promocionar sus discos pero hay que interpretarlos. Cada mañana es lo mismo, el artista solo baila, pues no se le entiende nada.¿Llegó la cigüeña a la asamblea?Se supo que a la Asamblea Nacional llegó la cigüeña y que visitó a la diputada Génesis Arjona, que ya tiene entre 8 y 10 semanas de embarazo. Nos unimos a la alegría que se respira en los pasillos de este recinto y deseamos todas las bendiciones a los tíos diputados.Se va presentador de MedcomSe comenta que Álvaro Alvarado estará en las pantallas hasta el 15 de agosto, tras llegar a un acuerdo con Medcom, luego de 30 años de servicios. Seguirá en actividades personales y de comunicación.¿Qué comportamiento será?La One Two le dedicó un video a las funcionarias públicas y dijo ¡qué horror, así se comportan muchas! ¿Alguna mala experiencia?A “real” el cartucho, y lo pagóExpresentador dijo en redes que se le olvidó la bolsa y dio el “ok” a un cartucho que le costó cinco centavos; mínimo creía que era de oro.Rabanes dará un concierto en Columbus OhioLa banda de rock Rabanes está lista para animar el verano en Estados Unidos. Colgaron que este 11 de agosto se van hasta Columbus Ohio, en donde ofrecerán un concierto en el en Downtown, Columbus.Lo que expresa una literaria del paísPriscilla Delgado comentó que: “Todo está bien, de pronto sale un loco con información falsa, tratando de bajar la moral”. ¿Quién será ese?A madrugar se ha dicho, qué suerteAhora que se va Álvaro, Medcom decidió cambiarle el horario al veterano Atenógenes Rodríguez, que a partir del 16 de agosto asumirá la dirección y conducción del Noticiero Matutino y tendrá que volver a madrugar para mantener informado al país desde que sale la Aurora. ¡Esperemos que se tome un buen café!