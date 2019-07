La Esquinita de 24 de julio de 2019

A la batalla y sin quejas

La exMiss Yomatsy Hazlewood escribió en su “stories” de Instagram: “Yo no me lleno la boca diciendo que soy mejor que nadie, hay pruebas que me va mejor que tú o viseversa y me quedó callada o aplaudo. Es más, cuando me hablan de ti, al contrario, digo Nunca subestimes a nadie. Creo que mi error es pensar que todos tienen la misma educación que me dio mi familia”, destacó.

Si hay necesidad que no se note

Una chica subió una foto y su amigo le comentó que le ayudara con la mujer de atrás, que le dijera que cocina rico y es divertido. ¡Ok!

Tendrá un tercer varoncito

Robin Durán y la exMiss Maricely González compartieron una foto para anunciar que tendrán un varoncito. Este sería el primer hijo de la chica y el tercer varón del presentador. ¡Felicidades!

Ella lloró por un niño que se cayó

Gisela Tuñón contó que le tocó ver a un niño caerse en una alcantarilla cuando iba de la mano de su padre bajo la lluvia. La locutora dijo que les dio el paraguas y que lloró de la desesperación por no poder hacer nada; mientras las autoridades no resuelven ese problema.

Aldo es amigo de Daddy Yankee

Aldo Ranks compartió una foto junto al boricua Daddy Yankee, de hace 20 años, y otra de la actualidad. Lo felicitó porque sigue siendo el mismo hombre humilde. ¡El que puede, puede!

¿No es la misma chica carismática?

Dice que una exMiss muy devota entró a una tienda costosa y miraba por encima del hombro. ¿No practica lo que dice su religión?

Cree que debe existir más orden

Carolina Dementiev, molesta, compartió video en el que se veía la basura que quedó en el Parque Omar después del Día del Niño.

Esa amistad sigue creciendo entre los dos

En redes se filtraron unas fotos en las que aparecía Rosa Iveth Montezuma y el chef Juan Neblet en el mismo evento en San Blas. La exMiss solo compartió fotos sin el chico. ¿Por qué lo esconderá?

¿Quiere morirse de hambre?

El DJ Tom Sawyer dijo que no usará bolsas plásticas ni tampoco comprará las otras, “quiero que el super le resuelva o no voy más”.

Hace lo que le apasiona

Jr. Ranks dijo que muchos le preguntan por qué participa en una banda independiente y por eso contó que su amor por la música comenzó de niño en una banda independiente, entre relajos con sus compañeros y la alegría de aprender a tocar un instrumento. En la actualidad, porque la práctica lo hace muy feliz. ¡Bien!