La Esquinita del 22 de julio de 2019

El cascaroso Delmiro Quiroga expresó a través del Twitter que prohibirán las bolsas plásticas, pero solo espera que pase igual con las botellas y los envases de foam para las comidas. El caricaturista considera que hacia allá debe ir la medida, ya que en esta sociedad las leyes se crean y se cambian en proporción a la insensatez humana. Quiere que el cambio sea en todos los ámbitos.A Wyznick Ortega le parece increíble la gente aduladora. “Se supone que debo ser buena abogada, buen ser humano y, en mi vida personal, ser lo mismo o mejor que predico en mi vida diaria”, expresó.La presentadora Natalie Harris mostró su cabello con la peluca en la mano para decir que los últimos meses han sido difíciles para ella y que ojalá todos fuéramos como las mascotas y nos amáramos más.El influencer Yedgar compartió una foto para contar que quedó tendido en el suelo después que asistiera a la procesión de Santa Librada, en Las Tablas.Aseguró que había un tremendo solazo y cuando se agachó, vio la galaxia y se desmayó, por lo que tuvo que ser atendido por los paramédicos. Expresó que fue a agradecerle todo lo que le ha dado en su vida. ¿Es necesario contar sobre los desmayos en las redes?Los fanáticos panameños comenzaron a atacar en las redes al cantante dominicano Amenazzy, quien le ganó al cantante Sech en la categoría “La Nueva Generación Urbana”, en Los Premios Juventud. Pero, a través del Twitter, el reguesero panameño comentó que va por un Grammy.¡El peluche sí sabe perder!Molestos están algunos panameños, porque durante la conferencia de la tercera temporada de la serie “La casa de papel” sus representantes contaron que no grabaron en Panamá, sino en Guna Yala. Mientras, otros compartieron el video para recalcar que no saben nada de geografía y exigirles que se disculpen.El integrante de The 5 Love, Toby Love, compartió un emotivo video dedicado a sus dos amigos que fallecieron, a causa de la delincuencia. ¿En qué habrá terminado ese caso?El bailarín panameño Miguel Coronado compartió una imagen de su participación en la tercera temporada de una famosa serie en la que bailó con la actriz Úrsula Corberó. ¡Él no es famoso de redes!Ya es momento para que un dúo de bailadores comience a buscar otras maneras de danzar. No importa la canción que sea, solo se saben los mismos pasos y muecas, en sus coreografías. ¡Ya basta!Un amante de las redes le dijo a sus seguidores que todos tienen mentes y las deben usar, que no se desenfoquen de su norte por un like o por un dólar, ya que nada bueno viene fácil, pero la recompensa del sacrificio y trabajo es invaluable. ¡Esas son sabias palabras!El payasita más querida de Panamá, Pepina, puso a los presentadores de Jelou! a recordar sus infancias, ya que fue a celebrar al programa sus 41 años de trayectoria artística. ¡Felicidades!Mientras algunos cibernautas expresaban sus molestias después de ver una factura que reflejaba lo costoso que está un emparedado de jamón con queso y un té en el Aeropuerto de Tocumen, la exguerrera Nicole Pinto les recordó que Panamá no está barato y que eso sucede en todos los aeropuertos. Hasta les aconsejó que si saben que está costoso, que desayunen en su casa y listo.La cantante colombiana Karol G compartió en sus stories de Instagram un comentario que hizo la panameña Anita Correa, a quien subió a la tarima durante su show en Panamá. ¿Nació una amistad?