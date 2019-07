La Esquinita de 19 de julio de 2019

No practica lo que predica

“Soy Panameña! Soy una comunicadora social que ha trabajado en TVN, RPC y MEDCOM y para CNN World Report, y estoy 100% de acuerdo que se hagan reformas migratorias, pero que se debatan con altura y respeto, sin discursos de odio y sin discriminación”, dijo Gaby Gnazzo. ¿Y qué fue a hacer a la Asamblea Nacional?

¿Le importan tanto las críticas?

Jean Modelo compartió foto de cómo se verá más viejo, pero al lado de su pareja, y escribió: “Si fuera así nuestra relación, donde yo fuera el mayor, no criticarían tanto, verdad”. ¿Y esto?

Necesita fluir para los teléfonos

Ahora que una chica volvió a la palestra pública no sabe cómo llamar la atención en redes y hasta se quiere meter en los videos de sus amistades cercanas. ¿La taquilla la tiene mal?

No puede tener la razón siempre

Una cara de galleta puso El Chombo, Rodney Clark, cuando el músico Roberto Delgado no compartió su opinión de que el participante de Vive la Música Ángel había cantado excelente. La molestia se le reflejó desde ese momento.

Sería bueno que él sepa que tiene al lado a un ganador de Grammy, quien sabe más de música. ¡No porque lo diga El Chombo es correcto. Más humildad!

Lo bueno, lo malo y lo feo

Las vivencias y anécdotas de los familiares de Spencer y Chispín Regueira, de la banda Os Almirantes, las contarán a través de la proyección de la película “Una chispa en mí”, que empezará sus filmaciones el próximo 28 de julio. ¿No habrán secretos en la trama?

Quieren que de el testimonio

Las personas no pierden el tiempo para andar viendo qué hace un trío de amigas. La mayor abrió el diálogo sobre qué opinaban sus seguidores de las mujeres que le escriben a los hombres casados y los haters empezaron hacerle mención a su amiga y revirtieron la pregunta. Hasta le pedían a la amiga que hablara sobre su reciente caso con su pareja en las redes.

¿Quiénes serán los usurpadores?

Abdel Fuentes dijo que el problema de los usurpadores del periodismo no solo es que se autotitulen periodistas, es que carecen de los conocimientos y experiencias para aplicar criterios técnicos.

Ayudará a la gente a bajar de peso

Al estilo de Melissa Piedrahita, Yoani Ben quiere que las personas cambien su vida sedentaria retándolas a dejar de consumir comida chatarra, alcohol y dulces, a partir del próximo lunes. ¿La habrán asesorado?

Una pieza clave en el gobierno

Los cibernautas están detrás de Delany Precilla, de quien se rumora que supuestamente forma parte del nuevo gobierno y no lo quiere decir. ¿Por qué no lo quiere confirmar si no hay nada malo?

Orienta a las pacientes con cáncer

La expresidente del Concurso Miss Panamá Marisela Moreno, quien atravesó por cirugías y ahora quimioterapias, explicará a través de una plataforma digital cómo vive esa experiencia de la enfermedad y cómo puede llegar a la vida de cualquiera. ¡Es una buena iniciativa!

Ella no quiere más enseñadera

La cantautora Erika Ender se pregunta por qué hay tanta necesidad de enseñar el cuerpo cuando también la persona tiene cerebro y corazón. Ese pensamiento fue respaldado.

Presidente felicita al cineasta

Este 21 de julio a las 7:00 p.m., se estrenará en TVN, el documental “Chico Heron y el último 42”, de Alberto Serra, el cual trata sobre la historia del pelotero bocatoreño y el mentor de Mariano Rivera.

El presidente de Panamá Laurentino Cortizo tuvo la oportunidad de ver la producción panameña, por eso, a través del Twitter expresó que la historia refleja la riqueza cultural y el talento que hay en nuestro país.

¿Tendrá ganancia con el nombre?

Ha pasado mucho tiempo desde que Ramiro Hernández dijo que quitaría de sus cuentas en redes “C7”, porque ya no pertenece a ese programa y aún no lo hace. ¿Seguirá generándole dinero?