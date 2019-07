La Esquinita de 18 de julio de 2019

A lo Naomi Campbell

La presentadora de “Tu Mañana” Natalie Harris posó radiante en un diseño negro de brillantes en un mercadito y sus fanáticos se deshicieron en elogios frente a la belleza de ébano que emuló a la diva de la pasarela Naomi Campbell. “No te preocupes si las cosas andan difíciles, recuerda que los diamantes salen de las piedras”, fue lo que escribió la también cantante en el post.

Usa su Instagram para ayudar

Una reguesera veterana demostró que no todo es taquilla y usa las redes para pedir apoyo económico para un menor enfermo.

Gian comparte con millonario

Durante su gira por Ibiza (España) el DJ de electrónica Gian Varela se encontró con su colega Gianluca Vacchi con quien se tomó una foto abrazados. El veterano comentó que es su hermanito querido.

Nicole se fue a lo de Mariano

Varios presentadores de deportes, entre ellos Nicolle Ferguson han viajado a Nueva York para la inducción del panameño al Salón de la Fama del béisbol. “Desde mañana les tengo reportes con la inducción de Mariano Rivera al Salón de la Fama”, relató.

La edad no pasa por su vida

Algunas mujeres se preguntan cuál es el secreto de la ex Miss Panamá Analía Núñez, quien compartió una foto de hace casi 20 años y luce igual que en aquellos tiempos sin necesidad de cirugías. ¡Radiante!

Ella hace reír con sus ocurrencias

Sandra Sandoval compartió su foto del App que le pone más años de edad y quedó preocupada por cómo se verá a futuro.

El filtro no funciona en la televisión

Al fin las personas pudieron conocer en televisión, el verdadero color de Anyuri porque engaña con tanto filtro claro q ue se pone en redes.

Promoverá los 500 años de la ciudad en TV

Massiel Rodríguez se tomó una imagen con las ruinas de Panamá Viejo a sus espaldas y contó que tendrá nueva temporada en Rutas de mi País, espacio que se transmite por RPC televisión. ¡Muy bien!

¿No le convenció su nuevo look?

Nunca entenderemos a una famosa que se cortó cabello y pintó de amarillo para ahora pasársela con extensiones oscuras y largas.

¿No le gustó verse como un viejito?

Al periodista Eduardo Lim Yueng no le gustó mucho la idea de verse como un viejito. Contó: “me tomé la foto con el filtro de viejo y no me gustó. No la voy a publicar y la guardé para demostrarle al app que estaba equivocado”. Sus seguidores le preguntaron si creía que había salido muy feo, pues todos querían ver la imagen.