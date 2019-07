La Esquinita de 16 de julio de 2019

Mayer es el Casís de los “yeyés”

Uno que poco a poco se va ganando el cariño de los panameños es el empresario Mayer Mizrachi, quien hace denuncias de huecos en la calle y hasta les da seguimiento para ver si las autoridades resuelven el problema. Esta semana reportó un hueco en Punta Pacífica y muy pronto recibió buenas respuestas. Hasta se dijo que era el “Casís yeyé” y que el gobierno empezó bien.

Hace falta la verdadera “¡oh, wao!”

Una chica muy original que tiene días de no salir en la TV ya hace falta, sus compañeras la imitan, pero no les sale para nada el “¡oh, wao!”

Clarissa se siente empoderada

Clarissa Ábrego le pidió en un escrito que quien esté saliendo con sus ex, que por favor haga bien su trabajo, porque la siguen buscando. ¿De dónde sacará frases tan originales esta muchacha?

Todos quieren lucir como ancianos

Ahora que se puso de moda el filtro de Snapchat con el cual las personas logran una imagen más vieja, varios famosos, incluyendo a Pablo Brustein, lo han probado. Se salvó que le luce, pues hay varios por allí que se ven acabados como la Calle Abajo en el Carnaval.

Manda un directo a las envidiosas

Joseline Pinto compartió una imagen en la que resaltaba sus curvas con la frase: “A las envidiosas les tengo una noticia, todo me está saliendo bien”. ¿Quiénes la envidian tanto?

Ignora las críticas de los imperfectos

La reguesera Elisama dijo que no escucha palabras de gente que se borra las cejas. ¿Esa indirecta con quién será?

Tiene a muchos con la incógnita

Marco Oses compartió un escrito donde habla sobre su evolución profesional y daba las gracias por el apoyo. ¿Es una despedida?

El corsé no la deja pensar a una famosa

Una famosa de la TV sale cada tanto con un corsé, es tanta la presión que le genera que a veces no se puede ni reír. Bueno, como dicen por allí, para ser bellas hay que ver estrellas y sufrir un poquito.

Escucha solo los buenos comentarios

Después de días de críticas por un video que no decía nada, el ex Big Brother Julio López dijo que no le importan los comentarios.

De León está muy enamorada

La actriz panameña radicada en Estados Unidos Patricia De León posó con su pareja Steven Chester, con quien sale desde el 2018, según reseñan algunos medios. “¡Que tengas un buen día! Gracias @dinardohenry por nuestra hermosa foto creciendo juntos”, escribió De León, que graba la cinta “Centurion The Dancing Stallion”.