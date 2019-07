La Esquinita de 12 de julio de 2019

De duelo en las redes sociales

Hugo Stocker hizo un comentario que no le pareció nada gracioso al competidor de Calle 7, Iván Thompson, quien lo invitó a que se lo dijera de frente. Pero, el presentador le recordó que él sabe bien en donde trabaja, le dijo dos veces bulto y le aconsejó que siga bailando, porque Calle 7 no es lo suyo. ¡Que tenga cuidado, pues la gente en la vía ya no se mide y tampoco respeta!

Fue en busca del sol y le cayó el agua

La presentadora Doralis Mela contó que por primera vez iba a salir hacer mandados en moto, así que se bañó en bloqueador, pero de la nada quedó mojada con el aguacero que le cayó. ¡Qué locura!

Ya no es el ken de otros tiempos

Muchos quedaron en shock cuando vieron la foto actual de un famoso bailarín colonense, en la que luce irreconocible por la gran pérdida de peso que ha sufrido. ¿Será que hará algún papel importante en la actuación?

¿A dónde está el chiste?

Un personaje se la pasa incluyendo en sus videos a una mujer que pareciera que estuviera enferma, como contenido en sus redes sociales. La gran suerte de este irrespetuoso es que aún nadie ha salido en defensa de la señora. Sería bueno que, en vez de burlarse y pasársela criticando a los demás, empezara a buscarle ayuda a la joven. ¡Personas como esta son las que no contribuyen a la sociedad!

Lo comparan con un famoso chef

Ex Big Brother Julio Lopez subió un video en donde mostró la evolución de sus entrenamientos, pero de inmediato, las personas lo compararon con el chef David Grazier. Mientras, otros no entendían qué era lo que intentaba hacer con el video.

¿Compañero no acepta su error?

Otra competidora de Calle 7 que llevó su ira a las redes fue Liz Becerra, quien está molesta porque una persona con más experiencia se equivocó en un reto que ya conoce y además, quiso esquivar sus errores diciendo que ella es la que tiene miedo que la nominen.

Ayudando a sus seguidores

Álex Medela dejó a un lado la comodidad del aire acondicionado de Tu Mañana para irse a las calles a buscar las denuncias ciudadanas y sus posibles soluciones. ¡Quiere contribuir a la sociedad!

Se crece la familia Villamonte

La mamá de la cantante Diana Villamonte, Yudi, compartió una sesión de fotos para anunciar que está en la dulce espera de otro bebé. La también cantante está feliz con esta gran noticia. ¡Felicidades!

Se la pasa volando por las nubes

El ego de una figura pública está por los cielos, ya que pone en sus redes datos curiosos de su vida, como si a alguna persona le interesara o fuera una celebridad. ¡Mijito, ya guarde su sencillo y camine!

Famosa saca provecho de los canjes

Se dice que una famosa, que todo lo recibe por canje, ahora consigue promoción de hamburguesas para su novio. Los seguidores se preguntan qué más le va a dar al muchacho, pues lo lleva para todos lados. Algunos creen que tiene miedo de que se lo quiten. ¡Horror!

Acusan a cantante de violencia

Al menos dos mujeres confesaron en La Revolución que el reguesero Yemil supuestamente las agredió físicamente, pero el cantante dice que ellas quieren evitar que él firme contrato con una disquera.

¿De quién será la gran culpa?

Luego de un aguacero y las constantes quejas de las personas en las redes sociales porque pierden sus enseres debido a esta precipitación natural, la One Two expresó: “Veo a la gente con rabia porque se les inundó la casa. Mi pregunta es, ¿la rabia por qué tiene que ser con el Gobierno o con el vecino o la comunidad? La falta es de la naturaleza y de no saber que si construyes y vives al lado de los ríos te puedes inundar, no entiendo la verdad”. ¡Y vienen más lluvias!

¿Ya no aguanta los gastos?

Parece que hasta el cascaroso mayor, Ubaldo Davis, sufre por los golpes económicos, a tal punto que posteó en su Twitter: “Panamá está impagable, mínimo somos Nueva York”. ¡La cosa está jat!