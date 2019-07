La Esquinita del 8 de julio de 2019

Adriana De la Guardia dijo estar cansada de que le digan orejona, dientona y amargada en las redes, todo eso después de que hiciera un comentario en una cuenta de Instagram y un hombre la atacara. Compartió fotos del chico que la criticó para decirle que tenía que meterse con una mujer para sentirse hombre. A ella le va la frase: “Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas”.Circula una supuesta conversación de la reguesera Anyuri, donde decía que ninguna le llegaba a los pies y hasta se burlaba de los videos de su colega Carlienis. De inmediato la atacaron y le dijeron que con cirugías cualquiera es perfecta. ¿Quién la tendrá en esa nube?Después de que la youtuber Windy Girk confesara que le extrajeron algo de su cuerpo para saber si tiene cáncer, en medio de los mensajes de aliento, hubo muchos que dijeron que todo ese show era para generar en las redes. La chica no se quedó callada y se desahogó en el Twitter alegando que hoy en día el Internet le da asco. ¡Muy fuerte!Días antes del partido Brasil-Perú, el cantante Nigga aprovechó la ocasión para lucir la camiseta de la selección Inca y de paso, ganarse varios “likes” de las fanáticas, quienes se desvivieron en halagos por el panameño. Él hasta hizo la pose con gorra a juego para conquistarlas.Hay una reportera en la corporación que tiene como costumbre llegar tarde a los eventos que cubre y, lo peor, es que se la pasa chateando durante las conferencias y luego pide ayuda a los colegas. ¡Horror!Varios comunicadores y gente de los medios se unieron a la campaña por rescate del Águila Harpía hurtada en el parque Summit, pero no sabían ni escribir bien harpía. Algunos con h otros sin ella, y eso que es el ave nacional.El salsero panameño Víctor Jaramillo tiene un clon o posee el poder de la teletransportación. Lo decimos porque la semana pasada estaba promoviendo su sencillo “Yo traigo mi tambor”, en los programas de televisión matutino y el jueves salió en vivo a las 10:59 a.m., en un canal, y a las 11:00 a.m., del mismo día, en el de la competencia. ¡Qué poderes!Después de que la youtuber Windy Girk confesara que le extrajeron algo de su cuerpo para saber si tiene cáncer, en medio de los mensajes de aliento, hubo muchos que dijeron que todo ese show era para generar en las redes. La chica no se quedó callada y se desahogó en el Twitter alegando que hoy en día el Internet le da asco. ¡Muy fuerte!Al igual que a Franklyn Robinson, a Giosue Cozzarelli los ladrones la visitaron. La exMiss denunció que le rompieron el vidrio de su auto, pero no se llevaron ninguna pertenencia. ¿Pura maldad con la modelo?Mónica Lee compartió una foto con su novio y la frase: “Venimos a alegrarles la tarde con esto: mañana es viernes”. Los seguidores la criticaron por la falta de humildad. La verdad, es que no pega una.Una presentadora de deportes cumplió años hace poco y agradeció a sus fans por las felicitaciones. También debió decir que se comprometería a estudiar más porque le falta en la narración.Chispín Regueira salió abrazado con una chica y expresó que tuvo una buena estadía en Chiriquí, porque la pasó con la persona correcta. Mientras, la joven le respondió con corazones. ¿Enamorado?Tras la polémica que se armó en redes sociales por la decisión de Disney de escoger a la cantante Halle Bailey como la nueva Ariel, el ex presentador de los “wichis” salió en defensa de la nueva película.“Le han dado palo a Disney, por poner a una negra como #LaSirenita. Recordemos que la Princesa Negra de Disney la pusieron a besar un sapo, para que consiga marido. Era necesario la reivindicación y visibilización de los Afro como protagonistas”, sentenció el famoso en las redes sociales.La Sra Dezdy dijo en un video que Neka ya tiene su vida resuelta , tras salirse embarazada de su pareja. ¿Le consta que la chama solo quiere al chico por su dinero o para quedarse en el país?