La Esquinita del 5 de julio de 2019

Pleque pleque en VLM

La interpretación de Carlos Javier en Vive La Música causó reacciones. Los jurados coincidieron que “El Cantante” de Héctor Lavoe no fue gran presentación, pero Paulette Thomas fue más precisa, destacando que se vio sobre actuado. Este comentario no le gustó a la maestra Lissette Condassín, quien reaccionó diciendo que nadie los entiende, un día quieren que actúen y luego dicen que se pasan. Al final, fue el eliminado.

Se quedó vestida y alborotada

La gente no paró de burlarse de una famosa del “fitnes” porque promovió en redes los colores del país de su novio y la selección fue eliminada. Algunos consideran que es el segundo “saco de sal”.

Yoani Ben cambia su cabellera

La ex Calle 7 Yoani Ben volvió a cambiar su melena. En esta ocasión por rulos más cortos casi al natural, que decoró con varios accesorios de los lados. Sus seguidores la alabaron.

¿Castillo salió de un cuento?

La presentadora Susan Elizabeth Castillo se sentía muy alegre ayer y colgó una foto con un traje midi de estampado floral a juego con zapatos y aretes amarillos, con la frase: “dicen que salí de un cuento, de cuál será? Bueno, pasadas las 9 horas no había indicios de opiniones de la gente. Las personas le dieron corazones.

Esperemos que ella nos saque de duda y comente pronto de qué fábula ha salido, porque tampoco sabemos.

Crean drama de los concursantes

Hablando de VLM, a Mare Cabal no le salió bien la salsa. Los jurados estuvieron de acuerdo en que su interpretación de "Usted Abusó" no fue la gran cosa. Paulette le dijo que se “pasó en pollo”. Roberto Delgado contó que no la vio cómoda y Lena Burke, que quería ver más de ella.

¿Una cintura que cambia?

Algunas cuentas de redes sociales se preguntaron ¿cuál es el secreto de Giosue Cozzarelli para salir unos días con una cintura muy afinada, casi de avispa y otros no tanto. La verdad es que la exmiss trabaja bastante su cuerpo, pero en persona no siempre luce como en sus famosos post. ¿Será que utiliza algún truquito para mejorar su silueta?

Encontró una gran historia

La curvy Piky Zubieta decidió darse un baño de pueblo y lo que encontró la dejó maravillada. Una mujer, que pese a tener tres niños, se gana la vida haciendo la manicura. Alabó esta tenacidad.

Clarissa Ábrego no da las gracias

Mónica Díaz expone a sus seguidores

Ya es una constante que los famosos en este país no aguantan mucho y agarran las redes para desquitarse con sus seguidores. Al parecer, Lola Díaz no quiere que le comenten nada negativo, por lo cual, asoleó a varias personas. Está enojada porque dice que en todos lados le comentan cosas negativas. ¿Por qué no las bloquea?

¿Los feos están de moda, otra vez?

El ex Calle 7 Iván Thompson colgó en redes una foto asegurando que “ser feo está de moda” y que “el menosprecio tiene su precio”. Algunos se preguntan si era una indirecta para una chica.

¡Marisela Moreno ya es enfermera!

Cada día, la presentadora Marisela Moreno demuestra el valor y las ganas de salir adelante de su enfermedad. Esta semana colgó en Instagram: “Al día siguiente de una quimio, en mi caso, aprendí como ponerme una inyección subcutánea para levantar los glóbulos blancos. Yo soy algo novelera con las inyecciones y ahora casi me estoy graduando de enfermera”. Esperemos que continúe así de positiva y sea ejemplo para aquellas mujeres que no tienen una voz de aliento en esa lucha.

Pasó horas en la fila de la luz

La ex Big Brother Nelva Saldaña se quejó en sus historias porque llevaba cinco horas en la fila de una empresa para pagar la luz y resulta que en el lugar había apagones y no tenía aire acondicionado. ¡Rareza!