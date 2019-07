La Esquinita del 1 de julio de 2019

Traen de vuelta el reguetón



El productor musical panameño Predikador sorprendió a su fanaticada tras revelar que colaboró junto a Daddy Yankee, Wisin y Yandel, en un nuevo tema musical que emular los éxitos clásicos. “Si supieras que solo hay tres artistas que te pueden dar el reguetón que te llegue a la fibra. Gold School 2020”, escribió Víctor Delgado en su cuenta de Instagram, en referencia a la producción.

Fue abanderado de Las Mojigangas

El presentador Yedgar Carolina se sigue cotizando entre los panameños. El pasado sábado fue el abanderado en la marcha del orgullo de “La casa de las flores” de Las Mojigangas La Villa 2019.

Promueve todas sus obras en redes

La ex directora del INAC Janelle Davidson estuvo tuiteando el viernes todos los proyectos que dejó a medio palo en su gestión y algunos concretados. ¿Ahora sí, no? Antes no quería ni hablar.

Se siente hermosa con su figura

La “chef” Delyanne Arjona compartió una fotografía para reafirmar que se encuentra conforme y feliz con la forma de su cuerpo. “Lo bueno es que me siento bien y hay salud. Ah y cuando me pongo el reloj que me mide las calorías me siento hasta más flaca aunque no lo estoy, pero todo es mental”, escribió la también presentadora del programa “Tu mañana”. Sus seguidores le llenaron su foto de buenos deseos y bendiciones.

La quieren con su excompañero

Las personas no olvidan la relación que tuvo la presentadora Clarissa Ábrego y Rafe Lucado. La chica usó la herramienta de preguntas y respuestas de Instagram y todas las interrogantes de sus seguidores fueron referente al chico.

¿Porque insisten en lo mismo?

¿Encontró el amor?

En las redes sociales circula el rumor de que una exnovia de un famoso reguesero podría estar comenzando una relación amorosa con un chico que participó en Calle 7. Muchos de los seguidores salieron en su defensa al decir que siempre le andan poniendo novios imaginarios. ¿Se habrá dado una nueva oportunidad en el amor?

Otro que saltó del barco de internet

El chef David Grazier reveló que ya no formará parte del proyecto de Franklyn Robinson “Revolución TV”, porque prefiere dedicarse de lleno a sus proyectos personales, como su restaurantes.

La quieren revivir en las redes

Los seguidores han criticado a una famosa cuenta de chismes del patio porque se la pasa publicando lo que hace y deja de hacer una supuesta influencer. Ya no suma ni resta, pero la quieren hacer viral.

Marca que sale en la caja de cereal

Desde enterizos hasta mini faldas, todas las famosas salen a la calle con diseños de la marca F, que ya parece sale de la caja del cereal. Por allí nos soplaron que las imitaciones están bastante económicas.

Sheldry Sáez no hizo suyo “Despacito”

La escritora Sheldry Sáez se fue a “La isla del encanto” e hizo un baile en la calle con el instrumental de “Despacito” de Luis Fonsi pero sus seguidores, en masa, le escribieron de todo. Al parecer, a una de las mujeres más bellas del Universo en 2011, le falta algo de salsa.

La lavandería es el nuevo “it”

Ahora, todas las famosas quieren hacerse sesiones de fotos en las lavanderías, a donde muchos dicen, jamás han llevado un trapo. Patty Castillo emuló a Natalia González, aunque con mucho photoshop.

La guerra por la competencia en TV

Hay que revisar esos libretos de televisión. Mientras un canal promueve en su espacio de revista matutina una salsa de tomate, el otro lanza la pasta. Los presentadores bailan, cantan y casi hacen hasta las mismas muecas. Se nota que no hay iniciativa propia y que todo se maneja al estilo “influencer”, como les salga mejor. Ya es momento que las marcas exijan a estas plataformas que tengan un poquito más de imaginación, ya que no son para nada divertidas.

Miguel Delgado sigue a la cabeza

El concurso Vive la Música tiene a un favorito, Miguel Delgado, quien vino de menos a más hasta colocarse en la primera posición. Esta semana deberá ratificar si merece ser el vencedor.