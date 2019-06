La Esquinita del 28 de junio de 2019

El actor Elmis Castillo se quedó sorprendido porque desde hace semanas está buscando un gerente de piso para su nuevo negocio y quienes lo han localizado han sido puros extranjeros. El presentador expresó que, está por pensar, que todos los panameños a quienes les envió la oferta estaban ocupados en otros asuntos o no tenían la suficiente experiencia.A muchos les ha gustado la dupleta de Julián Torres y Nicole Pinto, tanto en el programa que tienen juntos, así como el baile que hicieron. Dicen que de esa manera ambos ganan más likes.Se rumora que una presentadora volvió a la soltería desde hace un tiempo, después de muchas semanas de no subir imágenes constantes con su galán; ahora se pasea con sus familiares.A través de un video, la expresentadora Ingrid De Ycaza les contó a sus seguidores que se está recuperando poco a poco, aunque a veces tambalea un poco cuando camina, lo que es bastante normal. Ha tenido que ir al gimnasio para recuperar la tonicidad de los músculos, debido a que perdió mucha masa muscular. Al recibir comentarios negativos, ella respondió que es taquilla, pero para celebrar la vida y poder contarlo.Dos comentaristas deportivos no se cansaron de decirles a los oyentes que eran unos ignorantes, si se molestaban con la derrota de Panamá frente a EE.UU., ya que ese partido no valía y que el importante es el del sábado. ¡Debería aprender a ser más respetuoso!Una chica que le gusta el deporte compartió una foto de Julia Roberts, en la que mostraba las axilas llenas de vellos, para expresar que ella se encontraba así en ese momento. Los haters comenzaron a escribirle improperios, pero ella ni corta de ni perezosa les recordó que así lucían las abuelas antes cuando no existían las afeitadoras.Parece que las personas que manejan las cuentas de un programa de televisión no tienen iniciativa propia pues solo saben sacar fotos de sus compañeros. ¡Demasiada lambonería!Sorprendidos quedaron los seguidores de Domil Leira, quien subió un video en el que salía con una tela en la cabeza como peluca y hacia doblaje con voz de mujer. ¿Una estrategia para las redes?Los Djs Sexácula y Markito, en vez de orientar a las personas a través de su programa radial, se prestaron para crear el morbo y el pánico hacía las personas con otras orientaciones. ¡Vamos de mal en peor!La modelo Carolina Brid compartió una foto en la que promocionaba un producto y una mujer se molestó porque la modelo apoya al dueño de ese negocio y empezó a contar los motivos. La exMiss se quedó callada, y todos sus seguidores salieron en su defensa.Circula un video en el que se le ve al cantante Mr. Fox diciendo que Kenny Man no suena en ningún lado y la gente le respondió que su colega está pegado a nivel internacional. ¡Fuerte!Después de muchos días de críticas por haber ganado el concurso Señorita Panamá, Mehr Eliezer, hizo un escrito con la foto de Justine Pasek para expresar que está agradecida que este país le haya dado tanto amor, pero dejó claro que no vino a usurpar el lugar de nadie. Le recordó a los haters que Dios es el mismo en cualquier lugar del mundo y no distingue a sus hijos en la Tierra porque son negros, blanco, ricos o pobres. Las personas le dieron el respaldo y le recordaron sus cualidades.Desde que un exguerrero salió de la pantalla chica se ha dedicado a subir muchas instantáneas en las que deja ver su pecho musculoso; fotos acompañadas de mensajes de reflexión. ¡Ya cansa!