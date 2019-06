La Esquinita del 26 de junio de 2019

A menos de una semana de culminar el gobierno, el Instituto Nacional de Cultura continúa en completo silencio por el caso de los 19 mil balboas que se gastó en data roaming su subdirector, Juan Francisco Guerrero. Pronto se cumplirá un año del escándalo y ni los allegados a la institución saben si el empleado público continúa laborando en este lugar. ¿En qué terminará esta triste historia?



No perdona ni a sus amistades

Una chica está molesta porque un supuesta amigo se burló de ella en las redes sociales. ¡Dicen que el hombre no es amigo de nadie!



¿Hay diferencias en el paraíso?

Se rumora que una presentadora que le encanta hacer ejercicios se le escuchó discutiendo con su novio en la final de la Liga Panameña de Fútbol, porque el chico no quería agarrarle la mano. ¡Santo!



De paracaídas en un evento

Cuando se necesita conseguir los canjes en el Chollywood se hace lo que sea. Una expresentadora de un desaparecido programa se auto invitó a un evento de comida y sin vergüenza, llegó paseándose por el local, saludando a todos y comiendo. ¡Ella sí es una bárbara!



Como dice una cosa, dice otra

Por suerte, una persona no podía usar las redes sociales. Ahora hasta se toma el tiempo para escoger los filtros que usará en cada imagen, a tal punto que en la última se borró la nariz. ¡Los espíritus la rondan!



Ella necesita ir contra las leyes

Una actriz no se cansa de que le denuncien sus desnudos en redes, otra vez volvió a compartir uno. ¿Por qué nadar contra la corriente?



¿Hicieron una amistad sólida?

La amistad entre una expareja se ha vuelto fuerte. A ella se le vio acompañándolo a hacerse un tatuaje. ¡Nada de andar peleados!



¿Al mejor estilo de un animador de fiestas?

Los comentaristas de fútbol RPC televisión dijeron entre risas que su compañero Rony Vargas se parecía a un DJ de quince años, mandando saludos a todo el mundo durante un partido de fútbol que narraba.



¿Es la única manera de generar?

Como enseñar de más es una moda en las redes, ahora se sumó a esta corriente una estrenada cantante de reggae.



No le aprueban el vestido ceñido

Los cibernautas le buscaron la quinta pata al gato a una presentadora, quien lució un vestido ceñido al cuerpo donde resaltaba su figura.

Los haters comentaron que no sabían si la chica estaba de frente o de espalda, ya que aseguran que su cuerpo es igual por ambos lados. ¡No la dejan tranquila!