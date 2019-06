La Esquinita del 25 de junio de 2019

El “bad influencer” Diego De Obaldía reveló que está cansado de recibir invitaciones de supuestos amigos que le proponen ingresar en negocios en línea, para generar dinero desde el celular o computadoras portátiles. “Ya se me están acabando las mandadas para Egipto para estos piramideros”, manifestó de forma agresiva De Obaldía en su cuenta de Twitter.El humorista Yedgar Velasco compartió un emotivo mensaje al darse cuenta que con sus ocurrencias hacen reír a un fanático con cáncer.La bloggera de viajes y usuaria frecuente del Aeropuerto de Tocumen Gaby Garrido preguntó en Twitter “si será que algún día usaremos las bandas eléctricas para caminar en el aeropuerto”.El cantante Kennyman se ha visto en la penosa necesidad de cantar una y otra vez su éxito “Ni Gucci ni Prada” cuando es contratado en fiestas privadas, y es que cuando empieza a interpretar sus otros temas, la pista queda desértica. Se puede escuchar hasta el grillo.El fashionista Mauricio Herrerabarría colgó, en forma de protesta silenciosa, una foto llevando un collar con una palabra despectiva con la que describen a los hombres homosexuales.“El closet es un sitio oscuro, el refugio de todos nuestros miedos, pero también es un lugar cómodo”, escribió Isaías Cedeño en Twitter.Eduardo Lim Yueng dijo que no entiende “lo del #robahelecho se me han perdido plantas pero siempre culpé a los "señores piedreros".El presentador Rolando Sterling se mostró preocupado ante un intento de suicidio. “Nadie sabe la situación de esta pobre joven. Pero así como ella, el país está lleno de una generación sin atención, falto de amor”, dijo.Una periodista de deportes pasó pena en redes tras colgar una foto en la que se notaba que era más extensiones que cabello natural.La enviada especial a la Copa Oro, Natalia González, da más detalles de lo que viven los jugadores panameños. Ahora, la intrépida se subió al bus de los canaleros y hasta se puso los lentes del entrenador de la selección. Esperemos que siga aportando detalles que nunca vemos y que no exagere con las gracias.