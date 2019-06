La Esquinita del 14 de junio de 2019

El músico típico Jhonathan Chávez contó que dos personas intentaron estafarlo y se hicieron pasar por integrantes de un partido político. El músico les contó a las personas que desde un principio sospechó la actitud rara del hombre y la mujer, pero como sus presentaciones siempre van acompañadas de contratos, no fue una víctima. ¡Qué bien que esté pendiente!La jurado de Vive La Música Paulette Thomas tuvo que someterse a Terapia de Quelación y dijo que en su primera semana ha dormido como una bebé. ¿Será que no aguanta tanto ajetreo?No ha pasado un mes desde que Carolina Dementiev comenzó en el nuevo segmento de farándula de TVN Noticias, y ya Andrea Pérez tuvo que suplantarla porque está ausente. ¡Quien como ella!Una famosa que le encanta estar figurando en las redes, mostrando sus destrezas en el baile, se vio desesperada durante el día porque una red social no le permitía subir un video donde salía bailando la canción de un bachatero. Hay que ver que el que no genera en las plataformas de internet es como si no existiera. ¿Cómo hará cuando aburra a la gente con los mismos pasos y no la volteen a ver?La expresentadora Kathy Phillips, al igual que Jacky Guzmán, ha sabido moverse en los negocios después de su salida de la pantalla chica. Ahora, anunció la apertura de una tienda para mujeres de tallas grandes, junto a su hermana. ¡Ella no se deja de nadie!Por lo visto, a Adriana De la Guardia le encanta tirar de vez en cuando su veneno. Luego que Dorita Eleta dijera que bajó de peso, no porque estuviera haciendo dieta o ejercicio, sino que logró una liberación emocional y el peso retenido se fue, a De la Guardia le pareció gracioso y dijo que de haberlo sabido antes, no hubiera comido sano ni hecho ejercicios. ¡Mala!Gisela Tuñón compartió una imagen junto a un hombre que tenía su rostro tapado con un corazón para decir que: “El amor y las matemáticas se ven muy diferentes a los 40”. ¿Quién será?La expresentadora Lily Vargas preguntó: ¿“Cuándo la gente empezará a meterse en sus propios asuntos. No le gusta que se metan en sus vidas, pero sí se pueden meter en la ajena”? ¿Eso con quién?Un reconocido personaje de televisión se desató a través de un En Vivo en Instagram, molesto con otra persona y dijo todo tipo de vulgaridades. ¡Ya las redes son más un campo de batalla!El modelo Pedro González aconsejó a las mujeres que están dejando mal a los futbolistas, regueseros y caras de TV que, jamás presuman que tienen muchos pretendientes, porque deben recordar que los precios bajos siempre atraen mucha clientela. ¡Dios del verbo!Muchos pidieron un minuto de silencio por Domil Leira, quien fue ignorado por Joy Fong en Instagram. La chica contestó todos los comentarios de su última foto, excepto al expresentador. ¡Pena!En diario peruano panamericana.pe informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones de ese país alertó que el chiricano Joey Montana fue uno de los 40 artistas internacionales que fueron sancionados por ingresar al país con visa de turista para no pagar impuestos, cuando en realidad realizaron uno o varios conciertos.Los artistas fueron retenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y no pudieron abandonar el país hasta regularizar el pago de impuestos respectivo ante la SUNAT. ¡Qué necesidad!Otra vez, Franklyn Robinson expresó que no lo dejan subir fotos a su Instagram. Los fanáticos le respondieron que las personas ya no lo soportan. ¿Cuál será la mano negra detrás de eso?