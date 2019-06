La Esquinita del 13 de junio de 2019

Es definitivo, a Clarissa Ábrego siempre le quieren hacer maldades, hasta en los anuncios de promoción de “Yo me llamo”. Utilizaron una imagen de la presentadora con un despampanante vestido rojo y recortaron a la persona que salía abrazándola, pero olvidaron quitar la mano de su cintura. Muchos en las redes de Medcom se burlaron de Ábrego y del mínimo error.Una famosa no para pie en su casa. Llega de un viaje en el extranjero y de inmediato toma el avión con otro destino. ¡Tiene mucha plata!Una entrenadora, que hace años dijo que nunca lograba cuerpo de 10 debido a la tiroides, luce ahora más fit que Britney Spears y asegura que los espíritus se lo permitieron. ¿Y el cirujano qué?La cantante Sandra Sandoval contó el susto que pasó cuando tuvo problemas con una muela y fue al doctor para que le practicaran una endodoncia. Destacó que hasta llevó un suéter de “Superwoman” para ver si se le iba el nervio de pasar por esa situación.El cantante Sech se la va a jugar en el escenario de los Premios Juventud, del 18 de julio, evento para el cual ya está confirmado. El mismo artista lo compartió en sus redes sociales. ¡Un logro más!Exguerrera podría ser víctima de su nueva pareja. Dicen que ella le presta el auto a su novio y este busca en 5 de Mayo a una Calle 7.Desde “Yo me llamo” nos cuentan que ya no saben qué hacer con la chica que lleva las esponjas atrás. Cada día se le ven peor.Sara Bello, quien además sale con un publicista que era novio Jacky Guzmán, vuelve a la pantalla. Anunciaron que la ex reina de carnaval será la nueva presentadora de la revista matutina Ají, de canal 21.Linda ella con sus tiaras de flores, pero ese tinte no le está cubriendo las canas. Es momento de que la “influencer” haga algo por su vida.La presentadora de “Yo me llamo” se vio gloriosa en una hermosa creación de cascada, abertura de infarto y cabello recogido. Habíamos perdido el sentido de un buen look en la TV desde los tiempos de Blanca Herrera, pero Nicole se está esforzando para ocupar ese puesto. Esperemos que siga en esa misma línea.