La Esquinita del 12 de junio de 2019

Una fuente informó que Karen Peralta podría formar parte del Ministerio de Cultura, donde ejercerá un muy importante cargo, más que el que ocupa en la Asamblea Nacional de Diputados. Mientras, el cantante Alberto Gaitán no quiso dar detalle si estará en el Gobierno entrante, pero se le vio junto a autoridades en la transición del Instituto Nacional de Cultura. ¡Qué bueno!

Creativos por el vestido de Assilem

Los presentadores de La Mordida hicieron un juego con la foto de Assilem para obsequiar premios. ¡Nadie se los gana de burlones!



Más editada que portada de revista

Joy Fong resaltó sus curvas con un body, pero fue criticada porque la foto parece más un dibujo, ya que exageró con la edición. ¿Por qué tanta perfección en redes si las personas la verán en persona?





Tildes se fueron de vacaciones

En menos de media hora, un programa de televisión llevó a tres invitados y en el cintillo de los títulos de cada tema los escritos estaban en mayúscula cerrada, con faltas ortográficas como: pélvico, ágiles y Chéjov. ¡Es terrible que un informativo no dé buen ejemplo!



Tiene un salón de belleza

La expresentadora Nairobi Dacosta, quien lleva un quinquenio alejada de la palestra pública, ahora se dedica a su boutique de mujeres en la que ofrece accesorios y ropa. ¿Dará más dinero que la televisión?



No le creen nada de lo que dice

Un chef asegura que ha tenido muchas propuestas indecentes, pero los fans no le creen, ya que lo consideran déspota y crecido.



Hace videos con sucesos muy viejos

Es momento que un personaje salga a la calle a buscar más información nueva; todos sus videos son reciclados. ¡Pereza!



La que inventa llamada que nunca hizo

Por lo visto, cuando se trata de generar, se hace lo que sea. En una entrevista La Bibi dijo que ella llamó a una periodista para reclamarle por las supuestas notas que le hacía y eso fue totalmente falso, nunca llamó.



¿No tiene la necesidad de montaje?

Michelle Simons subió una foto con su familia y comenzaron a decirle que era un montaje y otras decían que ella no tenía la necesidad.



¿Vendrán con nuevo programa?

Los exguerreros se volvieron a reencontrar y compartieron varios fotos de la velada, algunos con la pregunta: ¿Y si hacemos un programa más? Muchos de los seguidores les dijeron que hacen falta, mientras otros recalcaban que los hombres son más unidos, ya que la exguerreras nunca han hecho lo mismo. ¿Rivales?