La Esquinita del 11 de junio de 2019

El cantante panameño Sech no se ha permitido estar lejos de los reflectores en las últimas semanas, acumulando reconocimientos de YouTube y Spotify. Ahora es la internacionalmente famosa revista Forbes, la que le dedicó un espacio muy positivo. En el escrito lo resaltaron como el artista que podría llegar a ser el “urbano’s next big thing” en el mundo. ¡Va caminando!



¿Está buscando el amor?

Se rumora que el periodista orgullo de Chivo Chivo está detrás de una compañera de trabajo. No duda en ponerle corazones en Instagram.



No sabe leer o será una estrategia...

Mariliere Sealey sorprendió a sus seguidores tras colgar una foto en la que se le veía utilizando un suéter con una leyenda en el idioma inglés, el cual hacía referencia a una práctica sexual. ¿Así vamos?







Le dice ignorantes a sus seguidores

El presentador de Hecho en Panamá dijo que “para una cosa somos medio ignorantones”, ante la lluvia de preguntas que le llegaron luego que publicara un poema en redes sociales. Dice que no todo lo que él comparte tiene que ver con su reciente ruptura amorosa.





Se hace promoción gratis

La expresentadora y cantante Kathy Phillips comentó: #soyweddingplanner en la foto que subió Sara Bello junto a su novio Agustín De Gracia. Esperemos la tengan en cuenta...





Una bloqueada internacional

El comediante Yedgar reveló que el DJ Julián, quien tiene tres millones de seguidores en Instagram, lo bloqueó porque se parecen mucho.



Otros famosos sin méritos

Durante el fin de semana circularon videos en los que una pareja de chicos se sacaban sus trapos sucios. ¿Ya Jelou! los habrá llamado?



No conoce las reglas de Instagram

Musseta dijo que “las dolidas” le reportaron una foto en la que se burlaba de las mujeres poco voluptuosas. Lo que no conoce es que Instagram tiene un algoritmo que elimina fotos públicas con desnudos.





Dispuesta a pelear con cualquiera

Luego que un usuario criticara las extrañas sombras que aparecían en una selfie de Yoani Ben, esta no lo dejó pasar y lo asoleó en redes.



No están pendientes

El Ministerio de Salud quiso compartir un dato alimenticio sobre la quinoa en su cuenta de Twitter, sin embargo, terminaron utilizando fotos de semillas de chía para ilustrar el dato curioso. Lo peor, es que 24 horas después ninguno había rectificado el error, aunque los usuarios indicaron sobre la confusión.