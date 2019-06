La Esqunita de 10 de junio de 2019

Es la que más da información

Hay una figura pública que debe estar que se corta las venas porque no está en Panamá para intervenir más en el tema del momento, el cual se hizo viral en las redes sociales.

Sin embargo, ella continúa enviando información a sus seguidores en el caso de la explosión que pasó hace días. Está más que claro que ni la distancia logra que ella deje de investigar tanto. ¡Bárbara!

Abusan de la imagen de la señora

Hay dos cuentas que no dejan de subir videos de una mujer que se nota a simple vista, no está bien de salud, por lo cual no han dejado de criticar a quienes administran las cuentas. ¡Se pasan!

Aconseja a su nuevo amigo

Gwendolyn Stephenson le aconsejó a Israel Duffus que no importa cuándo y cuántas veces la vida le dé sorpresas, que siga su inteligencia emocional e instintos, tiene más poder que la razón.

¡Entre zoquetadas!

Delany Precilla compartió una foto junto a un elefante durante su visita a Tailandia y la gente se molestó que lo hiciera, en un momento en que esta especie corre peligro. Las personas le dijeron que en vez de estar figurando debería crear conciencia, pero la exguerrera no se quedó callada y hasta tildó de zoquete a una de las seguidoras. Desde que salió de la pantalla chica no le ha ido muy bien con los haters en sus redes. ¿Será que ya no está de moda?

Al quirófano por su buena salud

El presentador Edwar Castillo “Chakatin” compartió su nueva vida después de haberse sometido a una operación de manga gástrica para bajar de peso. El joven aseguró que la ropa le queda grande y que está en la fase tres de alimentación. ¡Esa es la actitud!

Creen que hay intriga en foto

Los simpatizantes de la representante de Colón en Señorita Panamá, Nathalie Pino, están molestos con la organización del concurso, porque según ellos, le hicieron intriga al subir una foto en la que sale sentada y se ve un poquito barrigona. Expresaron que ella no tiene ese cuerpo y existían mejores fotos para publicar. ¿Están exagerando?

No ha sido muy bien recibida

El regreso de la exMiss Yomatsy Hazlewood a Calle 7 vino acompañado de críticas por su look, pues sus seguidores alegan que no le queda nada bien. ¡Su melena sigue siendo tema de conversación!

Las malas manías para promoverse

Pareciera que está bueno el nuevo sencillo de Elisama, pero lo único malo es que en el video que lo promocionaba se la pasó sacando la lengua. ¡Estamos por creer que se la había quemado!

Documentó su ayuda social

Rommelito Gutiérrez compartió un video en el que salía ayudando a una persona, comprándole ropa y comida. Muy buena la iniciativa, pero sería mejor si la ayuda no estuviera acompañada de foto.

Jacky Guzmán se confiesa con sus seguidores

Después de estar un tiempo alejada de la palestra pública, la expresentadora Jacky Guzmán reapareció respondiendo preguntas. Y al mejor estilo de Heidi Montag, “La peque” reveló que tiene 10 cirugías plásticas en su cuerpo. ¡Debería recomendar su cirujano a más de tres!

Se les terminó el gran amor

Después de muchos días de rumores, por fin, Nikeisha Sánchez confirmó que terminó con su novio. El chico eliminó todo rastro de su relación. ¡Más dura un suspiro que el romance de los famosos!

Con ella sí, pero con su bebé no

Una famosa que está embarazada se cansó de que las personas mencionen a su hija para temas despectivos y al mejor estilo de Mónica Díaz, fue compartiendo las ofensas de los haters. En una entrevista aseguró que se cansó de la situación y aunque no está acostumbrada a esa práctica, le advirtió a los detractores que con ella se pueden meter, porque eso no le interesa, pero no con su bebé, que nada tiene que ver, no se deben meter. ¡Las personas se pasan de irrespetuosas!

Se filtra video de baile sensual

En redes circula un video en el que se aprecia a un hombre cargando a la Bibi para hacerle un baile sensual en la tarima. ¿Será ese el viejo video que según ella le grabó su antigua compañera?