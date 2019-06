La Esquinita de 7 de junio de 2019

¿Para eso sí está al día la VLM?

Valeria Murillo, una de las participantes de Vive la Música que está sentenciada, ahora es protagonista de una telenovela de la vida real. Al parecer, la chica dejó a su pareja sentimental, con quien llevaba cinco años, supuestamente por un posible amorío con uno de sus compañeros del programa. Lo peor de todo es que su exnovio fue hasta a la gala del miércoles para apoyarla.

Tripleta se burla de Baby Karen

Las trillizas que fueron unidas por la cirugía plástica compartieron un live en Instagram, en el que cantaban en karaoke, y en forma de burla, una canción de la veterana artista Baby Karen. ¡No hay respeto!

Le pide el truco a la artista Elisama

La hermanita de Big Brother Nelva le pidió a la cantante Elisama que le revelara el truco que utiliza para levantar sus pechos. Sin embargo, la chica le dijo que no es ningún truco que ella nació así.

No quiere perder vigencia

Tras meses de estar lejos de la televisión, la expresentadora Jacky Guzmán jugó con sus seguidores a las preguntas interactivas en Instagram, en donde respondió a los cuestionamientos de sus fans. Sin embargo, cuando una persona le preguntó si estaba soltera, ella no afirmó ni negó su estado sentimental, hablando sobre un vestido que deseaba volver a ponerse. Todo sea para mantenerse en el imaginario colectivo de las redes.

¿Será una indirecta?

Joseline Pinto hizo una encuesta breve en una de sus redes sociales en la cual le preguntó al público ¿Si una persona infiel puede llegar a cambiar?, dando como opción dos respuestas cerradas: Sí o jamás. Dejando a sus seguidores con la duda sobre si era algo personal.

Iniciará cacería de brujas

Gadiel Lassonde, el chico detrás del personaje Sra. Dezdy, dio a conocer en su Instagram que quien lo llegue a insultar será bloqueado, igualmente los que se pongan a pelear en sus comentarios y los “hipócritas que comentan cheverón, pero en otras cuentas hablan mal de mí, también serán bloqueados”. ¿Será que el único con derecho a ser chabacano es él?

Compartió fotos con indígenas

La actriz Amber Heard compartió una foto en Instagram de su visita a la comarca con el texto “tan humilde e inspirada por el trabajo que hacen estas defensoras de derechos humanos”.

¿Duffus ahora vive con los Schajris?

Luego de hacerle un trabajo de video a Gwendolyn Stephenson y a su familia, el boxeador Israel Duffus comparte contenido junto a la expresentadora y su esposo, el cantante Noel Schajris. ¿Adoptado?

Se fueron sin pena ni gloria

Los presentadores que estaban encargados del programa “Barrio de campeones” ya están sonando para otros proyectos, en tanto, ninguno se dio cuenta cuando transmitieron el último episodio.

Tremendo premio se ha llevado Miguel Delgado

El cantante Miguel Delgado, participante ganador de la tercera gala de Vive la Música, se llevó una gran sorpresa al enterarse que al haber obtenido el mejor puntaje de la noche, será el artista seleccionado para abrir el concierto del grupo mexicano Reik, el jueves 13 de junio.

Está cansado de los audios

Diego De Obaldía no contuvo su enojo contra las personas que evitan escribir por chat y mandan notas de voz a diestra y siniestra. Dijo que hasta el instalador de ventanas le manda audios.

Son como niños grandes...

Un noticiero matutino tuvo de invitado a un experto en aves, quien poseía un nombre muy particular, por lo que varios seguidores no dudaron en hacer chistes y comentarios sarcásticos sobre él. No obstante, lo que llamó la atención fue que hasta profesionales de la pantalla no contuvieron su falta de seriedad y cayeron en el juego infantil de burlarse de alguien solo por su nombre. Parece mentira que hace unos días se ponían la capa en contra del bullying. ¡Doble moral!

La enferma no apartó los lujos

Ingrid De Ycaza reveló que estaba canalizada en un hospital, con una bata de lujo, arreglada y las cámaras de “Yo me llamo” al lado. ¡Taquilla! Ya vemos que en este país ni los hospitales son serios.