La Esquinita del 3 de junio de 2019

Joseline Pinto fue objeto de bullying en redes sociales tras mantenerse en la vida fitness, y es que algunos hombres le escribieron que ha perdido su feminidad al tonificar tanto sus músculos. Pero Pinto se hizo de los oídos sordos y afirmó que le falta bastante para transformar su cuerpo, por lo menos en la mitad de lo que quiere llegar a ser. Está bien empoderada en su misión del ejercicio.



También se da su baño de pueblo

El activista por los derechos LGBT Iván Chanis compartió en Twitter que por primera vez utilizó el Metro para movilizarse en la capital. “Feliz por mi país, en la aspiración de un transporte público digno”, dijo.





¡Huele a colaboración!

Los productores panameños Mario Spinalli y Ricardo Gaitán fueron captados junto al cantante Nacho, quien también es ejecutivo del sello Universal Music Spinalli, dijo que vienen muchas cosas buenas...





Está feliz con su nueva talla

La jurado del programa “Yo me llamo” Ingrid De Ycaza, manifestó “entre corticoides, la falta de poder hacer ejercicio y una dieta de resuelve con lo que puedas comer en la calle”, subió de peso durante su recuperación de una cirugía de laringe. Según De Ycaza “sin dejar de comer lo que me gusta, aquí estoy un mes y medio más tarde y con 10 libras menos.⁣ “¿Es fácil? No. ⁣Pero nada que valga la pena lo es”, agregó la dama.





Se hace el señor interesante

La actual pareja sentimental de Sara Bello y ex de Jacky Guzmán, Agustín De Gracia, hizo un comentario ácido afirmando que “a veces saco a pasear a un amigo llamado sarcasmo. No le cae bien a muchos, porque pocos lo entienden”. ¿Con quién será?





Le tira puya a los taquilleros

Domil Leira compartió una frase de reflexión, la cual le cayó a más de uno como indirecta, sobre la indiferencia que existe sobre el cuidado de los mares. “Los océanos te necesitan. No solo son un bonito fondo”, haciendo referencia a las personas que van de paseo a la playa y no toman las medidas necesarias para mantener el sitio limpio. ¡Hay que tomarlo en cuenta!





Dice que el corte la renovó

La cantante Dayana Sáez reveló que tras realizarse un corte de cabello radical se siente increíble. “Este corte me ha dado más seguridad, me ha hecho sentir tan diferente, tan desapegada”, dijo.





Les pide que dejen el miedo y salgan

Franklyn Robinson reflexionó sobre el miedo de algunos hombres a no aceptar su bisexualidad. “No tiene que darte vergüenza decirlo, es una orientación sexual y punto. No te hace gay, sino bisexual”, afirmó.



No están juntos, solo coincidieron

El entrenador personal Alan Hernández tiró por tierra todos los rumores que señalaban una posible reconciliación con Yoani Ben. Según Hernández, todo fue un “parking” en el mismo cuarto...



Se le pegaron los modismos panameños

El famoso youtuber de México Luisito Comunica se volvió viral entre las cuentas de Instagram de farándula en Panamá, luego de subir un video durante un viaje en el que intentó alquilar una bicicleta y tras no poder hacerlo, soltó una expresión coloquial típica de los panameños.





Otro cuerpo de papa pitufo

El jugador de fútbol panameño Jorman Aguilar fue objeto de risas y memes luego que varias cuentas de Instagram del patio lo compararan de forma física con el cocinero David Grazier.





Feliz con su primera clienta

El boxeador Israel Duffus no pudo contener su emoción luego de haber sido contratado por la expresentadora Gwendolyn Stephenson para tomar fotografías, oficio en el que desde hace poco se está desenvolviendo. “No sé ni por dónde empezar, muchas gracias Gwendolyn Stephenson y Noel Schajris por la confianza, el hecho de haber crecido viendo a Gwendolyn en televisión y de haber dedicado canciones del grupo hace de todo esto para mí, en lo personal, algo increíble”, escribió Duffus.





Sorprende con fotos venenosas

La que no quiere perder vigencia es la presentadora Carolina Dementiev, quien asombró a sus fanáticos en redes sociales al subir una foto de estudio junto a una serpiente real. ¡Qué valiente!