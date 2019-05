La Esquinita de 31 de mayo de 2019

Extraña los billetes de un dólar

Eduardo Lim Yueng tampoco puede con tanta moneda de un balboa. El presentador escribió: “Extraño los billetes de 1 y todo el que viaja a USA traiga todos los que pueda. También debo decir que no habría tanto problema si todas las máquinas de sodas, parking, MetroBus, etc. aceptaran las monedas. Creo que hay más drama del que es. Nadie debe cargar más de 4 encima”. ¿Usted qué cree?

Más competitiva la tercera noche

Vicente Chaves quedó como sentenciado en Vive la Música, por lo que deberás votar por él en la página www.vivelamusicatvn.com. Ángel Credidio obtuvo la mejor puntuación de la noche. ¡Bien!

¿Famosa en la dulce espera?

Se rumora que una voluptuosa chica, que fue muy controversial en un programa y luego en las redes, se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé, a un año de estrenarse como madre. ¡Bien!

El dúo que no pasa de moda

A pesar que Comando Tiburón no hace estrenos musicales tan seguidos como antes, Rolo De León no deja de sorprenderse con la fidelidad de sus seguidores y en un reciente mensaje publicó: “Es un sentimiento único saber que muchas personas en América Latina siguen disfrutando nuestro show. Mil gracias Dios por regalarnos de tú gracia! #puravida en La Cruz, Guanacaste, Costa Rica”. ¡Felicidades!

Cambia con los programas

Muchos han tildado el comportamiento de Eddy Vásquez de “doble moral”, porque mientras destruye y critica hasta la celulitis de las mujeres en La Cáscara, de lunes a viernes en Jelou! muestra el lado humano. ¡Las personas ya no le creen nada de lo que dice!

¿Le quedaron mal a One Two?

El personaje televisivo la One Two no contuvo su molestia y compartió con sus seguidores en Twitter: “No hay peor bajeza que un millonario te quede a deber después de haber hecho tu trabajo. Que falta de todo. Ahora tengo que implorar se me pague por un trabajo hecho hace un año, pero bueno, después no se quejen cuando los asolé”. ¡Que se preparen!

Defiende a su hija de los haters

El que esta vez no se quedó callado con los comentarios de sus haters fue Marlon Polo, quien se enfadó porque se burlaron de la foto de su pequeña. ¡Es una falta de respeto, hay que tomar cartas ya!

No lo aceptan como bailarín

Se filtró un video en el que aparece un cotizado chico bailando en una tarima con una joven y las personas le aconsejaron que mejor se dedique a otra profesión, porque el baile no es lo suyo. ¿Será cierto o es envidia?

No le tiene ningún sentimiento

Una reconocida entrenadora aseguró que ella siempre ha tenido roces con una exMiss, pero que así como en el reino animal las perras no se llevan entre ellas, así mismo pasa con las mujeres. ¡Vaya ejemplo!

El reguesero BCA también graba con los grandes

No solo es el cantante Sech que se ha vuelto popular entre los grandes exponentes de reggae, también el panameño BCA , quien se encuentra grabando en Colombia con importantes productores del género urbano y hasta estuvo con Nicky Jam. ¿Grabó con el boricua?

No contuvo la emoción con logro

El cantautor Rubén Blades compartió una foto junto a su hijo y su nieta para expresar su emoción por la graduación de la jovencita. Hubo quienes dijeron que los tres eran idénticos. ¡De tal palo...!

Lucho retomará su carrera artística

Luego de compartir su sentimiento de dolor por la ruptura de su relación con la santeña Margarita Henríquez, el presentador de Hecho de Panamá, Lucho Pérez, dejó atrás la tristeza para compartir una foto en la que salía junto a sus colegas, con quienes trabaja la composición de una nueva melodía. También, aseguró que comienza de cero a forjar un nuevo camino en su vida y que quiere regresar a la música, esta vez, fuerte, por lo que pide que lo apoyen. ¡Los fanáticos están contentos porque pasará la página!

Ya no hay espacio para las poses

Dos mujeres de la farándula compartieron una foto en el mismo sitio, pero a horas distintas, por lo que un personaje público les comentó que lo tenían muy confundido. ¡Andan pendientes!