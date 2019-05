La Esquinita de 17 de mayo de 2019

Están estafando en su nombre

Diego De Obaldía denunció que un hombre le robó su tarjeta de crédito en Estados Unidos e ingresó a Panamá y que está usando su nombre para estafar a pequeñas empresas. Según De Obaldía, no ha colocado la denuncia formalmente porque no se encuentra en el país. Incluso, personas que han sido contactadas le enviaron fotos de una supuesta cédula falsa que usa el antisocial.

La mandan a sembrarce cabello...

Otra cuenta de la farándula del patio resaltó que la cantante urbana Anyuri se está quedando sin cabello tras someter su cabellera rizada a alisados y largas estadías en el salón de belleza. ¡Cuidado!

Mala ortografía para publicidad

No conforme con escribir mal los pensamientos y pie de fotos que coloca en sus post, la pantera Yoani se dio el lujo de plasmar con faltas de ortografía una colaboración pagada en redes.

Marcas se pelean por Estefi

La presentadora Estefi Varela está que salta en un solo pie porque en la última semana dos marcas internacionales han reposteado sus historias y fotos en Instagram. Luego de que lo hiciera Kim Kardashian con su colección de lentes exclusivos, ahora la marca Lazy Oaf, con sede en Londres, utilizó una foto de Varela modelando uno de sus conjuntos. “Mi marca favorita de ropa me acaba de poner en sus historias”, dijo Estefi muy emocionada.

Aplicación le jugó la pacheca

El productor musical BK no se contuvo y utilizó un filtro para modificar sus facciones y conocer cómo luciría siendo del sexo opuesto. Sin embargo, gran sorpresa se llevó cuando sus seguidores le dijeron que se parecía mucho a Gaby Garrido.

Otro cambio de look de La Willa

A pocos días del concierto que brindará Karol G en Panamá, la cantante Demphra sorprendió con un cambio de melena que mucho se parecía al estilo de la intérprete veinteañera. Demphra es una de las artistas del patio que ha estado promocionado el show que se realizará el próximo jueves 23 de mayo. ¿Será una estrategia publicitaria para vender más boletos?

Talingo le robó el almuerzo

El periodista internacional Carlos Montero compartió en un video el momento en el que un ave le quitó un poco de su comida en un restaurante del país. Por suerte lo tomó como algo divertido.

Dice que no necesita mostrar

La chef Delyanne Arjona, quien se encuentra de vacaciones con su familia en Disney, compartió una foto preguntando a sus seguidores ¿Quién dice qué hay que enseñarlo todo para ser sexy?

Suenan las campanas nupciales

El locutor y músico Rolo De León dio a conocer que hoy celebrará su unión sentimental con su pareja, Tania Rojas. “Es el inicio del viaje más importante de mi vida junto a ti”, comentó el artista.

Se vuelve cada vez más popular en las redes

El cantante panameño Sech sigue cosechando éxitos alrededor del mundo. Esta vez el gigante del streaming YouTube le entregó un botón dorado al intérprete, por acumular un millón de subscriptores en su página de música dentro de la popular plataforma de internet.

La confunden con un payasito

Una presentadora decidió arriesgarse en su combinación, pero cayó en el mal gusto al escoger colores que recordaban al payaso símbolo de un restaurante de comida rápida. ¡Ups!

¡Se armó la gorda! entre las divas

La humorista Piky Zubieta no se quedó callada ante los ataques de la Sra. Dezdy, porque la misma demeritó su participación en un concurso de baile para mujeres de tallas grandes. Según Dezdy, Zubieta no está calificada para ser jurado en la competencia al no tener conocimientos ni experiencia en la danza. A lo que Zubieta manifestó que “todos los jurados van a calificar algo diferente, por ejemplo, cuando Pacho Bragin participó en Vive la Música, no calificaba canto, al igual que Eddy Vázquez”.

El amor le vuelve a sonreír a Jacky

Jacky Guzmán dejó a sus seguidores en Instagram creándose historias tras haber publicado una foto junto a su nueva pareja en un atardecer. ¡No quiere mostrar al tinieblo!