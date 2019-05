La Esquinita del 13 de mayo del 2019

La patrona de la cumbia Sandra Sandoval comentó que le regalaron unos lentes de sol hermosos, que aunque son baratos le encantaron mucho, pero lo chistoso fue que indicó que solo costaban B/. 25.00 y la avalancha de comentarios no se hicieron esperar. Entre la ironía y el sarcasmo sus seguidores fieles le indicaron que para el pueblo ese precio no era tan asequible.Cada vez que una cuenta de chistes en Instagram, hace promoción de cigarrillos electrónicos, varios son los usuarios que les recuerdan que la importación de estos artefactos es ilegal.El DJ Gian Varela acompañó a su novia Lorena Villareal a la fiesta de aniversario del canal Oye. La pareja se robó todas las miradas por la forma tan particular en la que se daban mimos en público.El presentador Franklyn Robinson dejó a varias personas con un signo de interrogación luego de haber subido dos historias en las que se le podía ver en actitudes románticas con otras mujeres. Robinson, en el pasado, ha dado a entender que su sexualidad está bien definida ¿Será que necesita hacer publicaciones de esa clase para llamar la atención y no perder vigencia. Ya que ahora no está bajo el paraguas de ninguna televisora nacional?El comediante Yedgar Velasco compartió una foto antes que le colocaran hilos tensores en el rostro para eliminar arrugas. Sus seguidores le recomendaron que bajara la intensidad de sus intervenciones estéticas, porque él no “está tan feo”.Aunque el problema por el cual la obra de teatro “La sugar mami” no ha sido revelada, uno de los actores principales “Rommelito”, se la pasa tranquilo con su pareja haciendo videos cantando canciones de Alejandra Guzmán. Sus seguidores le exigieron que aclare el asunto lo antes posible, para que no siga vendiendo falsas expectativas al público que lo sigue.El cantante Suposse le compuso un tema musical a la administración de la Autoridad de Turismo, debido a que aún no le han pagado los honorarios por su presentación en el Carnaval.Dos programas mañaneros celebraron, con un día de diferencia, sus aniversarios. Mientras unos tiraron la casa por la ventana con arreglos, bombos y platillos, los otros lo hicieron con un dulcito.El cantante Ramiro Blaster tildó de “medios takilleros” a los periódicos que dieron a conocer que estuvo involucrado en un supuesto hecho delictivo y que un juez le impuso una medida cautelar.La modelo y escritora panameña Sheldry Sáez sorprendió con su más reciente disfraz, el cual escogió para celebrar el día internacional de la madre. Según Sáez eligió el personaje de Elastic Girl, de la película Los Increíbles, para recordarle a todas esas madres que son increíbles.La protagonista de las redes Ennie Waller le extendió una invitación a la excandidata a suplente Assilem Delgado para participar en conjunto en un programa como entrevistadas.La instagramer Zuany acusó, sin mostrar pruebas, que la hermana de la vendedora de pastillas para adelgazar Yanitza, era la persona detrás de la cuenta de chismes de la farándula nacional “La Mamarazi”. Sin embargo, horas más tarde fue desmentida. “Oye, qué vamos a hacer con estos ‘farsanduleros’ que solo quieren saborear las mieles de la fama”, fue la respuesta de la Mamarazzi. Además, indicó que “nos han surtido cosas peores de ti que aún así no publicamos por respeto a la ‘dignidad’ que te queda”.Una reina de belleza fue el foco de comentarios con doble sentido tras revelarse que fue hasta Roma para encontrarse con el peregrino que alojó durante la JMJ ¡No perdonan una!