La Esquinita del 9 de mayo de 2019

Feliz con las publicaciones

Mientras Emma Barsallo, expareja de Mr. Saiko pidió que no la mencionara más y dejara el pasado atrás, el cantante dijo estar agradecido con las páginas de chismes por hablar de su vida privada. “Por qué mejor no me borra de su pasado y no me mencionan nunca más”, dijo Barsallo y Saiko por su parte indicó que “mientras hablan de mí, estoy cambiando un chequesito”.

Generan con el detrás de cámara

Nuevamente una televisora panameña estuvo en boca de todos por lo que sucedió detrás del periodista. “Ninguna publicidad es mala”.

Se muestra sin nada de pena

Mientras algunas hacen hasta lo imposible para no hablar de sus operaciones estéticas, la youtuber Windy Girk realiza videos live mostrando su proceso de recuperación tras una rinoplastía.

No quiere cantar en español

La cantante Diana Villamonte colgó una foto a modo de burla en la que dio a entender que un plátano es su teléfono y con el responde a quienes le preguntan si va a cantar en español. “Cuando me dicen que por qué solo canto en inglés”, escribió en el pie de foto.

Le dicen enano y le hacen bullying

Un chef puso una cara de galleta cuando en una transmisión en vivo un transeúnte le dijo que se veía más grande en televisión. Sus compañeros no evitaron molestarlo durante todo el programa.

Ya es el colmo del narcisismo...

La sed de protagonismo de la Patrick Starr panameña no tiene límites y es que ahora hace ejercicios con un suéter de su propia cara.

¿Será que se les descargó el amor?

El cantante panameño Sech ha estado muy activo dándole me gusta y comentado corazones a diversas damas en redes ¿Y la novia?

Le exigen que muestre fotos de su hija

La cantante Kathy Phillips dio a conocer que cada vez que nace el bebé de algún famoso en el mundo, sus seguidores empiezan a escribirle y prácticamente exigirle que muestre imágenes de su hija.

Le tiran a Eddy Vázquez

El presentador Eddy Vázquez fue objeto de burlas y lo catalogaron de adulador tras comentar en un post de la diputada Katleen Levy.

Conmueve a sus seguidores

Natalie Harris felicitó a todos los pacientes de Lupus, enfermedad autoinmune que ella también padece, además le brindó ánimos “a aquellos, como yo, que ya sienten que están tirando su último cartucho en esta tierra. Gracias a aquellos pacientes, amigos y familiares que no se rinden por su ser amado”, dijo Harris.