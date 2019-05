La Esquinita del 8 de mayo de 2019

Se queja de mal servicio

El productor y comediante Diego De Obaldía dio a conocer su descontento ante un deficiente servicio de transporte selectivo en línea, en el cual el conductor del vehículo llegó desaliñado y con un fuerte olor corporal. “Por qué si trabajas en transporte no cuidas esas cosas. Este viaje va a ser más largo que cuando me iba a Nicaragua en Ticabus”, manifestó De Obaldía.

La mandan a investigar otra cosa

Los seguidores de la Dezdy se cansaron de su contenido y hasta le están pidiendo que mejor investigue las finanzas de los influencers.

Hará mega fiesta por su cumpleaño

Daluna Kraemer dio a conocer que por motivo de su cumpleaños número 24 realizará una fiesta en una discoteca de la localidad con diversos artistas en tarima ¿Será que esta sí será una mega party?

Dicen que ahora se volvió solo fotos

Los seguidores de la cantante Anyuri están a la expectativa del lanzamiento de su más reciente video, el cual ha sido criticado desde el concepto estético hasta la elección del vestuario. La artista solo ha colgado imágenes y videos ¿Hasta las cuantas?

Los “Monster” le callan la boca

Los fanáticos de la cantante Lady Gaga, mejor conocidos como los Little Monster dejaron “poquitito” a Franklyn Robinson, quien dijo que Gaga tenía mucha barriga en su llegada a la gala MET. ¡Ups!

La atacaron por haber votado

Bettina dio a conocer que varios venezolanos la agredieron en redes sociales por haber votado en Panamá como extranjera naturalizada.

La consienten por su embarazo

Ana Lorena se dejó ver mientras su pareja Romelito le realizaba un masaje. Dijo que “después no podrá gozar de estos beneficios”.

Le caen en banda a Kate Rodríguez

La modelo panameña residente en Argentina Kate Rodríguez recibió fuertes críticas tras hacer comentarios despectivos de las elecciones. Le dijeron que no opinara de lo que no sabe porque no vive en Panamá.

¿Alopecia por la preocupación?

Polo Polo compartió una historia en la que se veía con muy poco cabello, le dijeron que la preocupación de las pensiones lo tienen así.

MTV nomina a Windy Girk

La youtuber panameña con más seguidores Windy Girk reveló que le llegó oficialmente la nominación a Streamer del año. “Amores no lo puedo creer fui nominada a streamer del año en los MTV Miaw”. El ganador será escogido entre quienes tengan más likes en el contador en línea del concurso internacional. ¡Buena suerte!