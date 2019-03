La Esquinita del 1 de marzo de 2019

No superan la presentación

Luego de obtener la puntuación más baja en el festival de Viña del Mar, los seguidores de Mr. Saik siguen despotricando en contra de los jurados, mientras, el cantante no para de tirar leña al fuego llamando doble moral a los fans que no comparten su opinión. Igualmente, nuestros presentadores justifican los comentarios ofensivos asegurando que es una forma de desahogo. ¿En serio?

Estará en producción internacional

El cantante Joey Montana participó en un episodio de la telenovela La Reina del Flow, en el que le dio concejos al hijo de los protagonistas, sobre su carrera musical y cómo mantenerse vigente en el mercado.

¿Y los rayos ultravioleta qué?

Hay un show mañanero que desde hace varias semanas tiene a sus presentadores e invitados tomando sol como iguanas y aunque tienen un médico en el staff, no toman precauciones.

¿Toda la vieja escuela en lista?

Tras el escándalo por el proceso de licitación para contratar artistas en el Carnaval de la capital, se reveló un supuesto listado de quienes se podrían presentar en los cuatro días que dure la festividad. En dicha nómina figuraban cantantes que solo tienen éxitos musicales que datan de hace diez años o más. Con decirles que el cantante Flex es el único conocido por las nuevas generaciones, lo que deja mucho que desear del espectáculo. ¡Puro abuelo!

Compartió su caída de carilla

El humorista Yedgar colgó una historia en la cual contó que se le cayó una de las carillas frontales, del trabajo bucal que le hicieron. El chico no tiene tapujos en contar las intimidades de su vida diaria, algunos indicaron que está buscando canje para el diente.

Comparte foto del recuerdo

La cantante Sandra Sandoval, quien es muy activa en Instagram, colgó una foto antigua de la producción “Agua de Panty”, en la que colaboró, pero lo que sorprendió a sus seguidores fue que indicó que durante ese tiempo apenas se estaba conociendo con su actual esposo. ¿Será que le dieron de beber mi agua?, dijo La Patrona de la Cumbia.

No perdonan ninguna axila

Los administradores de la cuenta de Calle 7 tienen muy arraigado el dicho: “no hay publicidad mala”, porque no dudan un segundo en publicar fotos desfavorecedoras de sus competidoras.

Miradas de águila sobre Anyuri

A los seguidores de “La Cuchita” no se les pasa una para criticar a la joven artista, esta vez hicieron zoom a los costosos lentes que utilizaba, en los que se veía que les hacían falta varias piezas de pedrería. ¿Originales?

Cero y van tres metidas de pata

Luego de dejar las pestañas postizas en la piscina y que casi se le ven las “bubis”, a la misma presentadora se le quedaron atascadas las extensiones de cabello durante un juego en vivo. ¡Qué mala suerte!

Preocupada porque no va haber agua

La cantante y presentadora Gaby Gnazzo expresó su consternación ante la falta de agua del domingo, por mantenimiento eléctrico. “Sin agua y sin artistas. Ya veremos a los turistas preguntando ¿esto ser los carnavales? es que tenemos unas perlitas dirigiendo la ATP y el IDAAN”, comentó.

La confunden con mamá de Jbalvin

Usuarios de redes sociales resaltaron el parecido físico entre la madre del cantante de música urbana y la chef Delyanne Arjona. Dijeron que tuvieron que mirar dos veces antes de notar la diferencia.

Viajar al exterior es más barato

El productor panameño Diego de Obaldía compartió en Twitter que: “Una semana en Medellín me está saliendo más barata que 4 días en Bocas”, y varios usuarios le cayeron en banda afirmando que esa información no era cierta y que estaba dejando mal a toda la provincia y sin fundamento. A esto el humorista respondió en tono sarcástico, “yo soy el que afecta el turismo panameño. No los precios exagerados de las aerolíneas, hoteles, restaurantes y tours locales”. ¡Qué dilema!

Le hace gracia su hija malcriada

Yoany Ben subió una historia en la que su hija más pequeña le jala el cabello a su hermana mayor, mientras ella solo le dice “no”, pero no dejó de grabar la escena para corregir a la menor. ¡Horror!