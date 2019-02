La Esquinita del 25 de febrero del 2019

No solo en Panamá causó ronchas la canción “La Chama”, de Mr. Saik, sino también en Viña del Mar, donde el reguesero representa a nuestro país. La comunidad venezolana residente en esa tierra está molesta por la letra del tema y más ahora por la situación tan complicada por la que atraviesa esa nación. Sería bueno que los cantantes tomen en cuenta los consejos antes de lanzar una producción.



¡Como dice una cosa dice otra!

Una cantante panameña, residente en Europa, dijo hace unas semanas atrás que no subiría fotos a las redes porque se dedicará a vivir el día a día, y ahora es la que más sube fotos. ¡Que se decida!





¿No le enseñaron modales?

Muy desagradable fue ver a un nuevo talento del reggae presentándose en un programa de televisión con un chicle en la boca mientras cantaba. ¡Necesita un asesor con urgencia!

Los incultos son los criticones

One Two expresó molestía al leer y escuchar los comentarios de personas burlándose de quienes proponen el proyecto sobre la cosecha del agua, la cual sí existe. Aseguró que esos mismos criticones son unos incultos que prefieren reír antes que investigar.

El personaje de Tu Mañana invitó a los haters a comenzar a instruirse sobre el tema para no estar distribuyendo información que no saben. ¡Tomen en consideración su consejo!

¿No se lleva con su excompañera?

Una mujer comentó que sería bueno que Calle 7 lleve como invitados a competidores de otras temporadas que no quedaron en la final y la chama, Stephany Vásquez, apoyó a la joven, pero apareció Rafe Lucado tratándola de mediocre, que no acepta que perdió. ¡Feo!





Le dan tristeza los comentarios

La presentadora de Alo Panameño Doralis Mela aseveró que la ponen un poco triste los comentarios fuera de lugar que hacen algunos hombres sobre su cuerpo. Más que piropos, los considera como un acaso. Sin embargo, dejó claro que no le mete mente a las opiniones de las mujeres. Dejó claro que continúa con su pareja desde hace seis años.





No hay ofertas para los niños

Las ofertas en cómicas y programas educativos infantiles en las mañanas y tardes en la TV panameña quedaron en el pasado, con razón los niños prefieren estar metidos en el celular. ¡Muy mal!





Educa a la gente sobre folclore

En un momento en el que se están perdiendo los conocimientos sobre las costumbres de Panamá, salió la productora Elena Llorach con “Tipi Tips” en sus redes, que tiene muy buena aceptación. ¡Buena esa!

Fue tendencia en la red de YouTube

Un logro más ha alcanzado el reguesero Sech, quien no solo ha grabado con grandes cantantes del género urbano en el extranjero, ahora es tendencia en YouTube con la canción “Sígueme”. ¡Felicidades!





Nunca se queda callada ante la gente odiosa

Mónica “Lola” Diaz compartió una foto en la cual resaltaban sus curvas, algunos haters la criticaron y uno hasta la catalogó de prepago, ella respondió que es postpago. No solo eso, en sus stories les pidió a las personas que le cuenten que han dicho sobre su vida y así hace un libro.





En la moda de la ropa interior

Y continuando con las imitaciones, el turno es para el presentador Hugo Stocker, que al estilo de Bryant Myers subió una foto en boxer, la diferencia es que no le gustó a muchos. ¡Pereza!



¿Le tira indirecta a Delany Precilla?

Cuando se trata de intriga aparece Adriana De la Guardia opinando en sus redes. La exparticipante de Calle 7 comentó en un video que saludaba a todos, menos a las personas que les está dando por ser bailarinas, pero están pasando pena con sus pasos.

Les aconsejó que mejor le dejen ese papel a los profesionales y que no quieran estar tirando bombo de que saben bailar bien. ¿Se referirá a Delany Precilla, quien que subió un video bailando? Sus seguidores dicen que quiere generar en las redes sociales.

Lo quieren fuera del negocio

Un instagramer se ha desatado contando en sus stories que su socio lo quiere sacar del negocio que emprendieron juntos. ¿Será esta una estrategia de marketing o realidad está en la lama?