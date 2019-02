La Esquinita del 21 de febrero del 2019

El personaje de la intriga, la Sra. Dezdy, manifestó en sus redes que no entendía cuál era la gracia de ciertas personas de hacer la inversión o pedir el canje para arreglarse los dientes de carilla, si el resultado final era dejarse los de abajo amarillos o como pelea de perro. ¿A cuál de todos los famosos se referirá este cascaroso? ¡Estaremos pendientes de las sonrisas del Chollywood!Clarissa Ábrego subió una foto en la que sale cambiando la llanta de su carro y los haters le dijeron que no es la primera mujer que lo hace.La expresentadora Jacky Guzman compartió una foto con una maquillista para anunciar que viene un nuevo proyecto de dos peques ¿Será que ahora se estrenará en esa profesión?Desde hace casi un año hemos notado que la expresentadora Julissa Lobo ya no comparte fotos con el padre de sus hijos. La chica sube instantáneas de sus salidas con amigas y sus niños. Un allegado pregona que la curvilínea está soltera. ¿Será cierto?Una fuente nos aseguró que el exreportero de Al Descubierto y Jelou!, Samuel Reyes, ahora trabaja en la oficina de Divulgación y Comunicación Institucional de la USMA. ¡Enhorabuena!Los seguidores de una bailarina comentaron estar aburridos de sus mismos pasos con poca ropa. ¡Momento de cambiar estrategia!Hay una actriz panameña que necesita que las personas sepan que ella cumple pronto, por eso hizo el anuncio en Instagram. ¡Horror!El presentador Lucho Pérez ha dejado sorprendidos a sus seguidores con versos sobre nostalgia y nuevas oportunidades en el amor.¿Será que ya está extrañando a su novia Margarita Henríquez?Rolo De León contó que dejó de lado los carbohidratos y retomó las caminatas para estar fit para su boda. ¿El ejercicio solo fue moda?Mónica González dijo que muchas personas hablan mal de los regueseros por el tipo de escándalo que protagonizó Akim y Dubosky. Dijo que uno inteligente es como Sech, quien se llevó su talento para explotarlo en el exterior, mientras, el bobo es el que se mete en problemas y queda metido en la cárcel. ¡Muy cierto!