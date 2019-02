La Esquinita del 13 de febrero de 2019

Le molesta la actitud

Luego que Erika Ender dijera que su participación como embajadora en el Carnaval en Río de Janeiro estaba en riesgo porque la escuela de samba que la invitó no ha reunido todo el dinero, La One Two le respondió que el apoyo más grande que debió hacer fue luchar para que se diera el resultado final. ¡Ups!

La importancia de las fotos en redes

Una presentadora empezó el año con nuevas poses y hasta paisajes para sus selfies. En esta ocasión se subió a un cerro. ¿Todo eso?

¿Sigue tendencia de maquillaje?

Al mismo estilo de Jeancarlo Canela lució Oriel Ospina con maquillaje en las redes sociales, aunque al rato aclaró que se trataba del filtro que usa. ¿Busca generar como el otro?

Se molesta con otros regueseros

El reguesero Mr. Saik llamó la atención a los cantantes que usan como recurso en sus shows interpretar temas del fallecido Danger Man, asegurando que el único que puede hacerlo es Japanese. ¿Con quién va esta indirecta directa?

Se puso las pilas con su espacio

Después de tantas críticas porque la Revolución Tv no arrancó con fuerza, como se esperaba, el presentador Franklyn Robinson se puso las pilas con entrevistas a famosos. ¿En qué terminará?

¿No están de acuerdo con relación?

Los amigos de Rafe Lucado no dudaron en echarle los trapitos sucios en las redes cuando compartió una foto con su nueva novia.

Lo que sea para estar en la televisión

Un famoso que intenta estar dentro de un programa tiró muchas flores a los presentadores para tratar que lo incluyan en el espacio. ¡Feo!

¿Una foto fue más importante que el aseo?

Muchas críticas recibió la reguesera Anyuri luego de tomarle una foto a sus zapatos, pero las personas se fueron más allá y se percataron que sus uñas estaban feas y sus piernas llena de vellos. ¡Feo!

‘La Doradita’ no pasa de moda

Liza Hernández sigue siendo la querida de Iyanna Mayweather, hija del boxeador. La chica subió un video de ‘La Doradita’ bailando.

Robin Durán deja ‘Tu Mañana’

Después de semanas de ausencia en Tu Mañana, finalmente Robin Durán se despidió del programa para iniciar su faceta como narrador en Calle 7.

A pesar del buen recibimiento de sus compañeros, hay algunos fanáticos del programa que quieren a Ramiro de regreso. ¡Todo se trata de adaptación!