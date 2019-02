La Esquinita del 4 de febrero del 2019

Cuando el presentador y productor anunció el nuevo proyecto de varias caras del patio, “La Revolución”, todos sus seguidores esperaban con ansias el inicio del show, sin embargo, hasta el momento lo que se reveló con bombos y platillos no ha llegado ni ha presentación callejera. En la fiesta de lanzamiento se podía ver al fondo gente caminando que ni caso les hacían.





Se reúne con los pesos pesados

El cantante de música urbana “El Sech” sigue dejando a la gente con la boca abierta, ante la calidad de exponentes con los que está pasando el rato. La última que mostró fue una foto con Anuel.+







Dándolo todo por sus seguidores

Estefi Varela compartió una foto de su viaje a Nueva York y manifestó que: “casi perdemos las extremidades filmando el videito que viene”, por las bajas temperaturas que se registran.



¿Nos vamos al Carnaval de Río?

Luego de que la cantante panameña Erika Ender fuera invitada como abanderada del Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, para este 2019, varios “garotos” y “garotas” se anotaron en la misma lista, al punto que ahora hay una delegación de artistas que nos representará en el famoso sambódromo durante todos los días de la fiesta. Nos soplaron que hasta buscaron apoyo de comida y hospedaje en una entidad de turismo. ¿A sí?





¿Quién presentará Vive la Música?

Existe incertidumbre ante la designación del presentador del regreso de “Vive la Música” debido a que su anterior cara, Rolando Sterling, ahora es un rostro recurrente de la competencia. La nueva temporada está por empezar y no han revelado nada.





Esos exnovios sobreprotectores

El expresentador Domil Leira salió al paso de las críticas que recibió su exnovia Joy Fong por haber utilizado excesivamente el Photoshop en su última foto que colgó en Instagram, en la que su nariz cambió drásticamente al punto del no reconocimiento. Según Leira, “cada sesión de foto tiene maquillajes diferentes, tipos de iluminación, de conceptos diferentes”.





Mostrando su inversión

Yedgar Velasco publicó una foto en la que la protagonista fue su retaguardia desnuda. Mientras algunos seguidores elogiaban su autoestima, otros casi lo queman vivo como “bruja de Salem”.

Lanzan campaña de ortografía

La cuenta de Instagram de una televisora del país ha estado compartiendo tips sobre el correcto uso de algunas palabras. Es una buena iniciativa, tomando en cuenta la falta de interés en el tema





Celebran cuarto de millón de vistas

La banda Making Movies, conformada por dos hermanos panameños, alcanzó las 255,000 vistas en YouTube en el video musical de la canción ‘No te calles’, en colaboración con Rubén Blades.





¡Cineastas!, tenemos una mujer araña

Una de las famosas dueñas de salones de belleza colgó una foto dónde la consentían con una pedicura y manicure, pero el local no contaba con el mobiliario adecuado para realizar los procesos de forma simultánea. Parecía una araña, aunque con muy poca gracia. ¡Ups!





La encantadora de gatitos

La presentadora Karen Chalmers ha llenado su Instagram con fotos de cuatro gatitos abandonados que rescató en el sector de Costa Sur. Sabemos que los cuidará muy bien en su nuevo hogar.





No quiere saber de problemas ajenos

El productor y presentador Franklin Robinson criticó en Twitter a las personas que le cuentan sus problemas económicos. “Hasta cuando con la gente que uno lo saluda y lo primero que te quiere contar son sus problemas, como si uno no tuviese los suyos. Así, no, por eso uno les corre, porque siempre vienen con una historia larga o corta”, reveló el locutor. “No soy prestamista y como le voy a prestar a alguien que no trabaja ¿Cuándo te va a pagar?”, hasta el productor K4G le apoyó en sus comentarios.





Va por fuera del proyecto

La cantante panameña Ingrid De Icaza reveló que ya no estará participando en un canal web de entretenimiento que había sido anunciado. Dijo que tiene otros proyectos personales.