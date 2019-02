La Esquinita del 1 de febrero de 2019

Ayer cumplió años la empresaria Marilú De Icaza y no pudo dejarlo pasar por alto en redes sociales con un mensaje que irradiaba amor propio y en tercera persona: “hoy está de cumpleaños la acuario más loca que conozco, emprendedora, bullera, espontánea, amante del fitness y los deportes y buena gente, yo ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Será que esperaba algún presente de alguien?









‘El Peluche’ sigue con los grandes

El cantante de música urbana “El Sech” compartió una foto junto al dúo de reggaeton Zion & Lennox, con el pie que decía: “se unieron los poderes”. ¿Será que nos trae nueva producción pronto?







Fuerte pelea en redes sociales

Un reconocido presentador se enfrascó en una pelea de razonamientos ante la posible implementación de una Ley en la Asamblea. En la discusión saltaron los apellidos: Ferguson y Guisado.









No existe la mala publicidad

Una expresentadora subió un anuncio publicitario, de un pago o canje, promocionando una compañía de servicio a domicilio de garrafones de agua y aunque muchos respondieron de forma positiva, hubo varios usuarios que aprovecharon el post para quejarse del mal servicio del distribuidor y otros más osados mencionaron nombres de la competencia. Según los conocedores, no hay publicidad mala, pero amanecerá y veremos...







Diana sorprende a sus seguidores

La cantante panameña Diana Villamonte sorprendió gratamente a sus más de 100,000 seguidores de Instagram con un look bastante atrevido, lejos de su imagen de intérprete glamorosa. La chica sigue trabajando duro en Puerto Vallarta, donde ha sido bien recibida.







Tortura para los globos oculares

Uno que no se cansa de probar con sus intentos de poeta en Instagram es el locutor y expresentador de Esto es Guerra, Domil Leira. No vamos a criticar su lado artístico, aunque, las faltas de ortografía, gramática y sintaxis, dejan mucho que desear. Señor, los signos de puntuación no están de adorno y no se colocan a lo loco, donde más le parezca.







¿Venderá su ropa del canje? Horror

Una cara de televisión anunció que llevará a cabo una venta de patio con toda la ropa que no desea. Eso tras perder peso drásticamente. ¿Incluirá lo que recibió en canje en la televisión? La cosa está dura.







En los dos lados del ying yang

Mientras un personaje se la pasa posteando imágenes de animales en adopción responsable, expareja de EEG no se cansa de publicitar la venta de sus perros salchicha. ¿Les falta plata para la canastilla?







Suenan las campanas de la Iglesia

La Señorita Panamá 2015 Gladys Brandao Amaya divulgó unas historias de Instagram en las cuales se estaba probando vestidos de novia junto a su familia. Parece que la cosa sí va en serio.







Sale en defensa de las mujeres operadas

El productor Diego De Obaldió elogió los atributos de Anyuri ante las críticas que la chica ha tenido por sus operaciones: “Eres un pay y al que crítica una mujer porque está operada, espero que nunca en su vida haya usado frenos, maquillaje, quemadores de grasa”, dijo el comediante.







¡Año nuevo le trae pose nueva!

Susan Castillo está sorprendiendo en Instagram al bajar la intensidad de sus selfies. Ahora la tendencia es tomar una foto con una mano en forma de puño. Dicen que la pose ya es su marca registrada.







No le gustan las malas vibras

Gisela Tuñón confesó que no comprende a las personas que afirman que les encanta que las odien, ni las expresiones "muéranse de la envidia", "para que todos mueran de rabia cuando me vean". La periodista indicó que: “No entiendo ¿Les gusta recibir malas vibras, pensamientos y deseos negativos? o ¿Acaso todo eso es solo moda? Un seguidor le dijo que “cuando te preocupas tanto por cómo te puedan ver los demás es porque tienes problemas de autoestima. Pobre gente”.







Exponiendo rostros naturales

El personaje Dezdy dejó al descubierto a Milka Rodríguez al colgar una imagen en la que no sale producida, sin extensiones, ni poses, ni camarógrafos profesionales. No la reconocemos.