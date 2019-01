La Esquinita del 31 de enero de 2019

Dice que no le hicieron cirugía

La irreverente Mónica Díaz se tomó el trabajo de subir a sus historias de Instagram fotos viejas para que vieran la evolución de su cuerpo, todo esto, después que las personas opinaron que se operó las pompis, tras verse más voluptuosa en un traje ceñido al cuerpo y notársele la faja. ¡Pasó un milagro!

¿Era una esteticista idónea?

Una supuesta profesional realizó en medio del sol un procedimiento de blanqueamiento corporal en un programa mañanero. ¿En serio?

Ya empiezan las sesiones de fotos

La pareja conformada por el exguerrero Pablo Brunstein y la modelo Carolina Castillo ya dio el segundo paso tras admitir su relación, tomarse fotos profesionales con poca ropa.

¿Qué será de la vida de Mr Fox?

Los seguidores de Kenny Man y Mr. Fox aseguran que el rapero le hizo al colonense lo que Danger Man no pudo, apagar su carrera. Como recordarán, hace un tiempo los dos tuvieron diferencias y ahora Kenny Man es más popular en el extranjero, mientras, al veterano no se le ha escuchado tema nuevo.

¿Alumno superó al maestro?

Personas comentan en redes que el presentador de La Mordida, Hugo Stocker, superó a Franklyn Robinson con sus interesantes entrevistas y que el Marichui ya ni suena ni truena. ¡No perdonan!

¡Están pendientes de lo que hace!

Los haters se han dedicado a criticar a una exreina de Carnaval por usar unos zapatos más grandes que su talla. ¡Le tienen la persecución!

Todo vale con tal de hacerse notar

La taquilla de unos presentadores se fue a otro nivel cuando le dijeron a su compañero que le ayudara a saludar a un cantante. ¡Feo!

Se acabó Calle 7 y las disputas aún continúan

La guerra entre el esposo de Lissette Jurado y Yoani Ben no ha terminado, ya comenzaron a lanzarse los trapos sucios en redes. La colonense hasta hizo fuertes acusaciones y sus seguidores las capturaron.

Cantante no practica lo que habla

Durante un evento, un reguesero que no ha ganado nada, no quería dejarse tomar fotos para medios. ¿A dónde quedó su humildad?

Panamá en Río de Janeiro, Brasil

No solo la compositora Erika Ender y Rosa Iveth Montezuma nos representarán en el Carnaval de Río de Janeiro, del 1 al 9 de marzo como parte de la delegación Panamá, también se suman la cantante Margarita Henríquez, el personaje One Two, el futbolista Blas Pérez y Tatiana Ríos, de la agrupación Afrodisíaco. ¡Muy bien!