La Esquinita del 29 de enero de 2019

¿Promueven la violencia en TV?

La competidora de Calle 7 Nikeisha Sánchez dijo en un programa que su rivalidad con la chama Claudia Tapasco era de verdad y su enemiga le contestó que ella era poco inteligente y la invitó a que cuando se topen de frente le diga en su cara, qué es lo que tanto sabe de ella, porque ya está cansada de que hable a sus espaldas. ¿Eso es lo que promueve ese programa, la violencia? ¡Muy feo esto!

Las mismas novelas de siempre

Parece que la crisis en las televisoras está apretando porque de nuevo están programando una novela que ya la han dado dos veces.

No está por apariencia física

Una famosa, que ha sido blanco de críticas en las últimas semanas por los filtros en las fotos, dijo que la madurez y inteligencia valen más que el aspecto físico. ¡Bien!

Youtuber vuelve a prender las redes

Windy Girk volvió a hacer de las suyas al subir una foto que poco dejaba a la imaginación y como siempre, las críticas no se hicieron esperar. De nuevo, casi se borra el ombligo. ¿Acaso las cirugías no fueron tan efectivas, pues parece seguir con el Photoshop?

¿No se puso seria en su meta?

Hace menos de seis meses vimos a una cantante santeña lucir su figura esbelta por su nuevo régimen alimenticio, pero ahora dejó a muchos sorprendidos porque se engordó más de lo que estaba.

¿Gian Varela reta a los hombres?

El dj escribió que “hombre que se respeta no le tiene miedo a la igualdad”. Dijo que solo los hombres inseguros temen a esto.

¿Ella necesita generar en las redes?

Muchos quedan sorprendidos de ver a una presentadora que baila hasta el piso y hablar como chabacana para llamar la atención.

No quiere dejar de repetir sus atuendos

La Señora Dezdy está cansada de que la critiquen por repetir los mismos vestuarios y dijo que dejará de usarlos cuando las personas se pongan zapatos y ropa nueva. Le gusta burlarse, pero no aguanta a los haters.

Es un experto en infidelidades

Un expresentador de TV se la pasa compartiendo en sus redes sociales historias de desamor y engaños ¿Tendrá algún problema?

Expresentadora está preocupada

Ante la pregunta de una fan a la cantante Kathy Phillips sobre ¿cuándo piensa volver a la televisión? manifestó en una historia de Instagram que en la TV “hoy por hoy no hay espacio para mí ni para nadie. No hay producción nacional y me dejó pensando qué será de todos aquellos estudiantes de comunicación social”.