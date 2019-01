La Esquinita del 28 de enero de 2019

Una presentadora dejó en ‘shock’ al protocolo de presidencia tras casi corretear al Papa para que éste le diera la bendición. Dicen los colegas que no sabían ni cómo aquietarla para que dejara de pasar vergüenza, pero la niña no hacía caso. Algunos aseguran que se puso el triple de extensiones en la cabeza y que eso no la dejaba pensar con mucha claridad. ¡Que horror, a la próxima no va!









Humildes y sencillos en las calles

Los miles de peregrinos que se paseaban por nuestras calles les dieron una lección de humildad a los panameños con sus zapatillas, pantalones y camisas desgastadas junto a una gran sonrisa.





Les dan delicias panameñas

Los dueños de varias casas de acogida han dado a conocer en redes sociales que durante la JMJ les han preparado varias delicias panameñas a los peregrinos, entre ellos bollos y patacones.





El Tachi pide apoyo a medios

El cantante panameño Eustacio Guerra, mejor conocido como El Tachi, se quejó en Instagram de que los medios de comunicación no le han ayudado a promocionar su nuevo tema, que lleva un mensaje bíblico, producción que se trabajó desde la cárcel, en la que se encuentra detenido. “No veo a las páginas de bochince y vidajenas publicando la canción”, dijo. ¿Con esos modales, quién querrá publicitarlo? Se requiere de un poco de sentido común.







Ahora se borran hasta los dientes

La presentadora, reina de los filtros y la pose de la ceja alzada, no conforme con quitarse las patas de gallo alrededor de los ojos ahora se difumina los dientes, esa tendencia sí que nos tomó por sorpresa. Le recomendamos analizar sus fotos con lupa antes de subirlas.







No quiere saber de periódicos

El exguerrero Kevin Fernández le ha montado una cacería de brujas al community manager de un diario tabloide, por subir una de sus historias en la que pidió coherencia en el tema de la infidelidad. El joven se molestó porque replicaron su información y que él no quería que otros respondieran a dicho asunto. Después que no se queje cuando no le hacen caso.





Dibuja al Papa con sombrero

El diseñador gráfico y artista Carlos Hutchinson rindió homenaje a la llegada del papa Francisco con un retrato hecho a mano del pontífice llevando un sombrero típico panameño. Le quedó muy bien.







Hágase lo que usted quiera

Yedgar Velasco recomendó a sus fans que: “si quieren cambiarse el nombre, háganlo. Hay que amarse y quererse como uno es, pero eso no indica que uno se conforme con lo que tiene físicamente”, dijo.





¿Marca de agua pa’ que?

Hay dos cuentas de programas de producción típica que cada vez que encuentran una foto curiosa la suben a sus redes y le colocan la marca de agua del programa sin dar crédito al dueño de la foto. ¡Que mal!





Jhony Mosquera regresó a su casa para la JMJ

El periodista deportivo Jhony Mosquera volvió a Televisora Nacional tras su estancia como funcionario en Pandeportes. Lo que no sabemos, es si seguirá con su proyecto personal de noticias deportivas online. La televisión es como la casa del jabonero, el que no cae, resbala.





Marliere no se quedó callada

La que no se quedó callada fue la hermana de Mary Gaby, Marliere Sealy, que hasta comparó a su contrincante con un caballo y se burló de ella porque también usa filtros en las fotos. ¡Fuerte!





Manda apoyo a los venezolanos

El dj de electrónica Gian Varela le envió buenas vibras y éxito al pueblo venezolano, sin embargo, resaltó que era un mensaje personal. “De verdad que estoy feliz por ustedes, que al fin se libran de Maduro. ¡Buenas Vibras! Y buen futuro en el horizonte”, manifestó. “Puedo cargar el título de hijo de presidente de Panamá, pues en verdad es solo un título y más nada. Pero este gobierno panameño no representa mi ideología, creencias, opiniones, ni persona. Ni yo a él. Esto es de parte mía y de mi corazón”, confirmó.







Más de 30 historias al día

La que se la pasa subiendo historias que a ninguno le interesan es la exparticipante de Big Brother Nelva, quien ya no genera tantos likes y los canjes ya no le caen como antes. ¿La han olvidado?