La Esquinita de 23 de enero de 2019

La gallina fina anda filosófica

Sandra Sandoval, una de las exponentes de la música típica más importantes del país, compartió con sus seguidores la frase “no juzguemos a las personas a la primera impresión ni por su apariencia, mejor encontremos en las personas las cosas buenas”. ¿Será esa la respuesta para la persona que la catalogó como cantante de cantina? ¡No lo sabemos, pero de que anda fina, anda fina!

Ya inicia el juega vivo con la JMJ

En redes sociales se denunció que un taxista le quiso cobrar B/. 75.00 a dos peregrinos, desde avenida Balboa al Parque Omar. ¡Que mal!

Feliz sin nariz por Punta Cana

La cantante y presentadora Ingrid de Icaza anda de lo más exclusiva de paseo por República Dominicana, empacó protector solar, vestidos de baño y el clásico filtro potente que borra narices.

No dejan en paz a la Patrick Starrr

Una página de Instagram le ha montado una cacería de brujas a las fotos trucadas y exceso de filtros de la hermana de una reconocida bailarina. Incluso, le han bautizado como la Patrick Starrr panameña, haciendo alusión a un reconocido maquillista estadounidense.

Manda mensaje a sus detractores

Ante la gran cantidad de críticas negativas que ha tenido el presentador Yedgar Velasco, tras someterse a una cirugía, salió al paso diciendo que “no tiene la lengua metida en el bolsillo”.

Se tatúan la cara de Diana Monster

La youtuber panameña Diana Monster colgó en sus historias de Instagram que un fan se tatuó su rostro en uno de sus brazos.

No se olvida de los suyos

El Sech, luego de pasar varios días con el internacional Maluma, volvió recargado para grabar un nuevo tema con Joey Montana.

Erika Ender en un tributo internacional

El próximo viernes, la cantautora Erika Ender se presentará en The 2019 She Rocks Awards en House of Blues, de Anaheim, donde rendirán tributo a todas las mujeres de la industria musical. Excelente.

Kenny Man sigue cosechando éxito

El cantante Kenny Man compartió en Instagram que su canción “Ni Gucci Ni Prada” fue certificada como disco de oro por su disquera.

La ignorancia no es una excusa

A la que le llovieron críticas fue a una vendedora de fajas y cabellos por colgar un video degustando un huevo de tortuga. En Panamá, la venta y comercialización de este animal y sus crías está prohibida, debido a que muchas especies se mantienen en peligro de extinción. La mujer se excusó diciendo que había policías viendo la acción.