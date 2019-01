La Esquinita de 22 de enero de 2019

Milka Rodríguez no hablará más

La que no dará un detalle más de su relación o “affaire” con el ex de Sheldry Sáez, Giulio Iannelli, es la ex Big Brother Milka Rodríguez. Aunque el italiano lo ha negado hasta el final, hay fuentes verídicas de que sí hubo algo entre esos dos, y dicen que no fue nada serio. Rodríguez sigue adelante asegurando que ya estuvo bueno de cuentos, por ahora se concentra en su trabajo en redes sociales.

Hablan de romance en Sudamérica

Los seguidores de un cantante que se fue de gira con otra artista le desearon buena suerte, insinuando un romance. ¿Y él novio de ella?

¿Y la revolución para cuándo?

Tras la bomba de la “Revolución” días previos a un concierto, la gente se pregunta qué ha pasado que no se ha sabido más del proyecto. Hasta los protagonistas están callados. ¿El programa va sí o no?

¿Joako y Julián pelean una chica?

Fuertes rumores aseguran que la pelea de Joako Fábrega y Julián Torres es una exguerrera. La gente manifiesta en redes que aquí no se trata de bailes ni de compromisos que no cumplieron, sino de una faldita, que al final no los escogió. ¿Será una ex Miss y política?

Irving DiBlasio se vuelve a cotizar

El productor musical Irving DiBlasio lo volvió a hacer. Corre en redes sociales que la banda sonora de la película colombiana de Netflix “Estrategia de una venganza”, fue hecha por el panameño. ¡Bien!

Famosos promueven lo que no hacen

Varias caras de la farándula alabaron la recogida de basura de los peregrinos en la playa de Costa del Este. ¡Y ellos solo mirando!

La humildad se le quedó en las redes

Cantante está enojado y dice que todo su éxito y fama se lo debe a su bandera y a sus fans, al resto los mandó a volar. ¡Vaya humildad!

Video viral de Any Tovar le genera 2 mil seguidores

Any Tovar dice que casi se cae para atrás como Condorito luego de que se hiciera viral su video donde muestra cómo graba las voz para la línea 2 del Metro de Panamá. Ganó 2 mil seguidores el fin de semana. Está feliz.

Anda pendiente de su expareja

Hay una famosa que no puede ver que su expareja cuelgue algo en Instagram porque de inmediato le da like. ¿No que era su ex?

¿No querían los jeans de Paul?

Una fuente nos contó que estaba en una tienda de la localidad en la cual Paul McDonald regalaba jeans, y que por más que invitó a varias personas a que participaran de la “trivia”, la gente no le hacía ni caso. Hubo un cristiano que se dignó en ver de qué se trataba el juego y se le notó la cara al exguerrero de victoria. ¿Se le fue la fama?