La Esquinita del 21 de enero de 2019

Avergonzada por un remeneo

La que no sabía qué hacer de la vergüenza era la cantante de música típica Sandra Sandoval, quien tras invitar a algunos peregrinos a bailar en la tarima de un baile en Chitré, se enteró que uno de ellos era sacerdote.

“La cara mía cuando me dicen que el peregrino que yo ‘toy bailando es sacerdote. Dios mío perdóname”, dijo de forma jocosa la Patrona de la Cumbia en su cuenta de Instagram.

Joani sorprende con vestido

La que dejó con la boca abierta a sus seguidores en redes sociales fue la competidora de Calle 7 Yoani Ben, con un enterizo rosado que resaltaba sus musculosas y a la vez femeninas curvas.

El antes y después de los famosos

Hay una cuenta que se ha tomado el tiempo de buscar fotos antiguas de varias famosas del patio, dejando en evidencia el paso del tiempo y los retoques estéticos. No todas son Barbies por genética.

Dj dinosaurio quiere verse bien

Nos contaron que en el gimnasio por el área de Curundu hay un Dj de la época de la pre-historia que se pasó a la onda fitness para verse como un chiquillón. Aunque estaba en condiciones adecuadas para su edad, ahora busca ganar músculos y cuadritos como los pelaos. ¡Señor, ya su época paso! Además, ganar mucha masa muscular a esa edad puede ser contraproducente para su salud a corto y largo plazo. Mucho ojo con eso.

Su talento da la cara por ella

La cantante Josenid Quintero es un ejemplo para muchas jóvenes de su edad, no sube fotos con poca ropa en sus redes sociales y no protagoniza escándalos. Excelente modelo para otras que no se sienten bien si nadie habla de ellos en redes para bien o para mal.

Participará en exitosa novela

El actor Andrés Morales dio a conocer que tendrá un papel en un capítulo de la aclamada producción colombiana “La Ley del Corazón”, drama que sigue la vida personal y profesional de un grupo de abogados.

Se tiene previsto que las grabaciones inicien a final de enero y según fuentes, Andrés interpretará a un cliente de la reconocida firma de abogados.

¿Estos dos tienen un amor oculto?

Muchas han sido las coincidencias en sitios iguales de dos caras de Calle 7 y ahora hasta salieron a relucir unas chancletas. ¿Por eso él habrá dejado a su última “amiga” formal que tenía?

Van por los 20 años juntos

La presentadora Susan Castillo colgó una foto por motivo de su aniversario 17 de bodas. Aunque en la imagen la pareja se veía bastante tímida, años después muestran más alegría por esta sólida relación. ¡Felicidades!

Peregrinos limpian los manglares

Cientos de peregrinos voluntarios se reunieron en los predios de los árboles de mangle en Costa del Este para limpiar la basura. Vergüenza debería darnos que vengan del extranjero a limpiar nuestra casa.

¿Natalia González pasó por el quirófano?

Curvas más peligrosas que las de Campana fueron las que lució la presentadora Natalia González, a quien se veía más voluptuosa con un vestido ceñido estilo “Hervé Léger”. Algunos dicen que era solo faja, otros aseguran que se hizo el paquete de busto, cola y cintura. ¡Oye Delicious, cuenta!

El gran ausente de la pantalla

Desde que comenzó el año no se le ha visto al peluquero en Tu Mañana, será que decidió abrirse paso para darle oportunidad a Rolando Sterling o estará de vacaciones. ¡Amanecerá y veremos!

¿Dónde está Malcom Ramos?

El carismático y antiguo narrador de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia Malcolm Ramos lleva varios días fuera del foco público, ya no da los números de la suerte, la pirámide ni los más buscados, tampoco lo invitan a los segmentos mañaneros en días previos a que juegue la lotería. Con estas reestructuraciones locas que suelen hacer los canales de televisión ya no nos sorprendería que otra cara conocida la hayan pasado a mejor vida. Por lo menos lo vemos en el sorteo de la Lotería Nacional.

Malvado con sus colegas del medio

El reguesero Robinho gozó riéndose al momento en que le tomaban foto al cantante Kenny Man junto a Agustín De Gracia, pues les pidió que dijeran “Jacky” al momento de la captura. ¡Qué malvado!