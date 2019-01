La Esquinita del 18 de enero de 2019

Se burlan de Kiener en redes

Úrsula Kiener, quien perdió como candidata a diputada por el circuito 8-7, compartió molesta la foto de la publicación que le hiciera un medio, el cual le recordó su pasada derrota política y hasta lo tildó de periodicucho.

Lo raro es que hace unos meses sí le funcionaba para su campaña política. ¿Será que para ella los diarios impresos son malos cuando ya no le funcionan?

Promueve la paz y luego el odio

La cuenta de un pajarraco pareciera que le encanta sembrar la rabia de los cibernautas hacía algunos representantes de la iglesia católica, ya que compartió una falso texto del papa Francisco.

Le piden más tatuajes

En las redes circuló una foto del Marlon Polo, aparentemente preparándose para hacerse un tatuaje del rostro de su hija Noah, pero los seguidores le pidieron que se hiciera de todas sus hijas.

Erika E nder recibirá otro galardón

El 25 de enero Erika Ender será homenajeada por su trayectoria como una de las más destacadas y prominentes compositoras de los últimos tiempos, en California, donde recibirá el premio “She Rocks Award”. Hace poco recibió reconocimientos del mercado anglo como el “Premio Horizon” del National Foundation of The Arts, en Washington y el “Humanitarian Award” de la TJ Martell Foundation, por su labor como activista y filántropa.

Celebraron lo que ya todos sabían

Con bombos y platillos festejaron que Roseta Bordanea aceptó la propuesta de quedarse en Jelou. Lo que no tomaron en cuenta los productores del programa, es que no es una sorpresa para ninguno, ya que no nos creímos el cuento que solo sería una invitada. ¡Pereza!

Hay problemas entre los colegas

El bailarín Julián Torres expresó en redes que definitivamente en este medio hay personas sin seriedad ni palabra, que para tapar sus faltas tienen que indisponer a los demás con mentiras y que eso pasaba por contratar a personas conocidas, pero sin talento. Luego, Joako Fábrega, en su historia de Instagram, bendijo a quienes practican la pureza. ¿Peleados?

No aceptaron el reto de 10 años

Tras la moda de subir fotos de hace 10 años y una actual, el expresentador Orman Innis retó a las mujeres que se hicieron cirugías a que subieran las suyas, pero nadie aceptó. ¿Les darán pena?

¿Se arrepiente de su decisión?

Sheldry Sáez celebró su cumpleaños brindando por todo lo bueno que le ha pasado y al momento de referirse al amor, a la exMiss se le quebró la voz. ¿Continúa sin superar su ruptura con el italiano?

¿Compite por ser mejor en el baile?

Sara Bello publicó un video en el que sale bailando reguetón junto a su entrenador y a las pocas horas Jacky Guzmán compartió cómo se destacaba en la salsa. ¿Pura competencia o coincidencia?

Le saca los trapos sucios en redes a un seguidor

La que viene dispuesta a no dejarse de los haters, al estilo de una expresentadora, es Mónica Diaz, quien se encargó de exponer con fotos y hasta sucesos del pasado al amigo de una excalle 7, que le dijo en redes que con tantas cirugías y seguía con la cara de marginal.

¿De la política a promover danza?

El fracaso total del excascaroso Jesús “Chucho” Barrios en la política lo hizo volver a la pantalla chica, pero esta vez para promocionar las clases de danza durante el verano. ¡A trabajar!

Hace su buena acción por la JMJ

La buena acción del año la está haciendo Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibi, la cual sorprendió a sus seguidores cuando compartió fotos con su carnet como voluntaria de la Jornada Mundial de la Juventud.

La excara de Tu Mañana contó que se encargó de darle la bienvenida a los peregrinos que llegaron a Panamá para la JMJ. Que bueno que se dé cuenta que no todo gira alrededor de las redes sociales. ¡Una aplauso para ella!

Dezdy no quiere más engaños

La Señora Dezdy dijo que hay mujeres que hacen publicaciones perfectas con cuerpazo y cintura chica, pero en fotos de sus amigas salen todas subidas de peso. ¿A qué famosa se referirá?