La Esquinita del 2 de enero de 2018

Publica lo que le da la gana

La expresentadora María Pía Zubieta comentó que, cuando estaba en el supermercado, una joven se le acercó para cuestionarla sobre el por qué colocaba tantos post en sus redes relacionados a Jesús, a lo que ella le respondió que: “yo soy súper tolerante con lo que cree cada quien. Si no me quieren seguir porque creo en Jesús, ok.

En mis redes público lo que me da la gana”. ¡Bien hecho!

Le quieren robar identidad a Kathy

La cantante Kathy Phillips denunció que una persona ha estado escribiéndole a sus contactos, haciéndose pasar por ella. ¡Cuidado!

Contaminación visual en redes

Una famosa vendedora de fajas se la pasa subiendo fotos de sus clientas, un poco subidas de peso, con el antes y después del uso de las fajas compresoras, según ella. Se está pasando de realista.

Critica a operados que compiten

Kevin Fernández dijo que es una locura, que hasta la gente operada se de palo entre ella. Comentan que entrenan mucho y aseguran que la piel les quedó floja, como si la mejor operación es la que más cuenta. Los considera mediocres. ¿A quién se refiere con esa peña?

Sin exposiciones en las redes

Muchos famosos tomaron la decisión de disfrutar más sus vidas, sin tener que exponerla mucho en redes; según ellos, fue el aprendizaje del 2018. ¿Vamos a ver cuánto tiempo durarán así?

Sin filtro ni belleza no la reconocen

La cuenta del medio en donde trabaja la locutora de la ceja alzada colgó una foto sin retoques de ella. Usuarios casi no la reconocen.

El doble sentido en la televisión

En el resumen de programas de Jelou! hubo comentarios de doble sentido entre Alexa Chacón y Eddy Vásquez. ¡Están fuera de lugar!

Se despidió de TVN Noticias para crecer

El reportero de TVN Noticias Alfredo Mitre decidió tomar otros rumbos lejos de la pantalla. Una fuente contó que el chico presentó su carta de renuncia el pasado viernes.

¡Año Nuevo, otras metas!

La televisión se unifica desde hoy

Para aquellos que aún no lo saben, desde hoy, en TVN y Telemetro, los noticieros matutinos culminarán a las 8:00 de la mañana.

La critican por sus sesiones de fotos

La exparticipante de Esto es Guerra Julia Honings se molestó con los haters que la criticaron porque se ha tomado varias sesiones de fotos con su embarazo. Asegura que todos hijos son igual de importantes y que las personas deberían coger paz y amor. ¡Ups!