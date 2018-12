La Esquinita de 31 de diciembre de 2018

No está entre los favoritos



Ricky Blue, quien realmente se llama Ricardo Jesús Rodríguez, se encuentra de último en popularidad entre los siete precandidatos a la alcaldía capitalina por la libre postulación, según se aprecia en la página del Tribunal Electoral.



Con estos resultados queda demostrado que no le sirvió su exposición en ¡Qué bolas!

Aseguran que busca ser famosa

Una exparticipante de Calle 7 mostró su reciente tatuaje cerca del pecho y en vez de elogios, recibió críticas. Algunos creen que busca la manera de hacerse famosa. ¿No la recuerdan en televisión?

¡Aún no han terminado!

El expresentador Domil Leira aclaró que no terminó con Joy Fong, tras comentarios porque ya no sube fotos a menudo con la bailarina. Dijo que sí suben muchas, son empalagosos y si no, se dejaron. ¡Así es la gente!

Patty Castillo no fue sacada de Oye TV



Desde hace semanas se rumoraba que Patty Castillo había salido de Oye TV, debido a que los programas que transmitían eran repetidos, por eso la presentadora salió a desmentirlo en sus redes.

Aseguró que, como las cosas en este país están más lentas que nunca, eso ha afectado todo, hasta la TV, lo que provocó que en noviembre y diciembre repitieran las mejores entrevistas. En enero vendrá con nueva temporada.

¿Todos los botados estarán juntos?



Una fuente nos reveló que el nuevo espacio en internet, que tanto promueven algunos de los famosos que fueron sacados de la televisión, será un canal de varios programas y que sus caras serán presentadas este sábado en un evento. ¿Qué traerán para sorprender?

No practica la higiene en TV



Los artistas invitados a Tu Mañana quedaron en shock y no sabían si tomarse el detox que les preparaba el doctor Octavio Sousa en su segmento de salud, después que se percataron que el experto había licuado los ingredientes, pero usando sus manos en vez de una tapadera. ¡Horror!

¿A dónde quedó la promoción de la buena higiene? ¡Es muy mal ejemplo!

Bloqueará al que le diga musculosa



El nivel de intolerancia de una mujer que promueve el ejercicio está demasiado alto. Tanto así que no quiere que le hagan comentarios de su cuerpo porque bloqueará a sus seguidores. ¡Quiere flores!

Faretra tampoco quiere a “Chamo”



Un pereque se formó con Fernando Carrillo y unas indirectas en las redes, que su compatriota Sara Faretra salió a darle duro. Lo acusó de chavista y hasta le dijo que esa clase de venezolanos no la quieren aquí.

La mujer que más pelea en Twitter

Hay una expresentadora que todos los días se pelea con alguien del sexo contrario y deja a más de tres analizando por qué tendrá tantos enemigos varones. ¿Qué tanto daño le habrán hecho?

Escritora está molesta con actor Fernando Carrillo



La escritora Priscilla Delgado dijo en Facebook que no quiere que el actor venezolano Fernando Carrillo ponga en Panamá ningún restaurante, porque hay demasiados; esto tras su controversial entrada al país.

Las letras sanas sí los posicionan



Los cantantes de letras románticas Miguel Ángel, Arthur y Niko King le darán la bienvenida al Año Nuevo en Perú. A pesar que no estrenan canciones seguidas en Panamá, siguen pegados en el exterior. ¡Bien por ellos!

¿Chef Juan Neblett recuerda que fue el creador de segmento de Jelou!?



El exchef de Jelou! está más pendiente de su antigua casa de lo que las personas se imaginan. A través de sus historias de Instagram compartió una foto de Alexis Sittón haciendo el segmento “La Fonda de Alexis”, en el que invita a famosos a degustar sus platillos.

“El éxito consiste en crear ideas que permanezcan aun cuando ya no estés. Ahora toca evolucionar” comentó Juan Neblett.

Usan su imagen sin autorización

Una famosa está molesta porque una cuenta utilizó su imagen del antes y después de haber bajado de peso para promocionar unas pastillas, que ella asegura jamás tomó. ¿Necesita abogado?