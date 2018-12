La Esquinita de 28 de diciembre de 2018

¿Qué se estarán cocinando?

El conocido expresentador Franklyn Robinson reveló que tras la salida de Suelta el Wichi del aire, recibió muchas llamadas de propuestas para revivir el programa. Sin embargo, no es hasta ahora que da pistas sobre el futuro de su proyecto. “Mato por contarles qué es, pero este sábado, desde el Atlas Golden Fest, conocerán lo que es @revolutiontv”, afirmó el rey de los wichis.

Descubriendo el agua tibia

Varios usuarios de twitter han optado por incluir en sus perfiles la descripción: hijo o nieto de inmigrantes. ¡Señores, en este continente, casi todos descienden de inmigrantes! ¿O, es que no lo sabían?

Ya no siente pena por el pasado

Gian Varela colgó en Twitter que cuando era niño le daba pena decir que le gustaba el ánime y los legos, y ahora, le diría a ese niño que jamás se apene de lo que es, que eso es lo que lo hace diferente.

Lala no quiere a los “haters”

Tras la polémica por el supuesto tráfico de influencias durante el ingreso del actor venezolano Fernando Carrillo al país, para pasar las festividades navideñas junto a la modelo Lala Sanctis, la exmiss Panamá eliminó la opción para realizar comentarios en su cuenta oficial de Instagram. En el pasado, su perfil fue hackeado y hace unos días fue llenado de mensajes de críticas y muy ofensivos. Tal vez necesita un descanso de la vida en redes.

¿Se unirán a la revolución?

Por otra parte, Gisela Tuñón, Jacky Guzmán, La Mamarazzi, Rake Martínez, entre otras figuras de la farándula criolla, han estado promocionando un nuevo canal en línea: www.revolucion.tv, que se rumora será al estilo de “La Mordida”. Amanecerá y veremos.

¿El burro habla de orejas..?

El personaje de la señora Dezdy cuestionó la moral de quién maneja la cuenta de “La Mamarazzi”. La humorista dijo que ¿si supieran quién es ella?, se caerían de bruces. “Es que la gente fea ahora critica, destruye y fomenta”, agregó. ¿Será que no sabe que la belleza está en los ojos de quién la ve? Le recomendamos cambiar de gafas por unas modernas.

Pelea de Carnaval en Navidad

Según la cuenta de Calle Abajo, el presidente de la junta de Carnaval y representante del de Las Tablas, Domicio Ruíz, agredió al presidente de esta tuna, Ruíz no ha dado su versión del hecho. ¿Empezaron?

Sin romantizar la pobreza, por favor

Varios usuarios se han dedicado a subir fotos de personas de escasos recursos sonriendo, junto a descripciones inspiradoras. Ojo, romantizar la pobreza solo favorece a quienes no son pobres.

Educa a su hijo sin roles de género

La locutora, presentadora y atleta Gisela Tuñon compartió con sus seguidores fotos de su hijo, mientras le ayudaba a hornear galletas y pasteles para las festividades. La cocina no es solo para mujeres.

¡Habla de paz y canta con arma!

Otro que parece que no escucha sus propios consejos es el cantante Japanese, quién constantemente hace llamados a convivir en paz, no obstante, días después aparece con un arma de pellet, que aunque no es letal, incita a la violencia entre su gran cantidad de fanáticos.

No veía la firma por las copitas

Una precandidata para diputada por la libre postulación estaba tan pasada de tragos que en un restaurante de españoles que no reconocía a las personas que estaban a su alrededor. ¡Horror!

Síndrome de humildad selectiva

El que se desahogó en Instagram fue el rapero Akim. Tras la oleada de críticas que recibió al postear una foto de los regalos costosos que le dio a su esposa en Navidad, más tarde le recordó a sus seguidores que él realiza con su equipo una obra social para niños cada año. Estamos claros que la humildad no es sinónimo de pobreza. Existen personas que realizan actos de caridad a lo largo del año y no necesitan publicarlo, eso es humildad. ¡Posdata: quien es humilde, no dice que es humilde!

Fin de año con mucho trabajo

Mientras muchos paran su producción al iniciar el mes de diciembre, la artista plástica Olga Sinclair colgó en sus redes sociales una imagen de su taller de pintura abarrotado de nuevas piezas.