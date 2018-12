La Esquinita de 26 de diciembre de 2018

La presentadora de noticias Blanca Herrera subió a sus redes sociales una imagen para promocionar unas reconocidas pulseras, no obstante, lo que llamó la atención de gran cantidad de sus seguidores fue la mala calidad de la edición en Photoshop. Se percataron que el tono del rostro contrastaba con el resto del cuerpo. En los comentarios no dudaron en hacerle conocer el error.







Lo que importa es la taquilla

A una locutora, famosa por su pose de ceja alzada, no le interesa si sus invitados salen distorsionados o fuera de foco en sus selfies.





Regresa Eros Ramazzotti

Después de muchos años de ausencia, Eros Ramazzotti vuelve con un tour llamado “VitaCeNe”, el próximo 28 de mayo en el Teatro Anayansi de Atlapa. Los boletos están a la venta en TicketPlus.





Hackean la cuenta de Instagram de Dorindo

La hija de Dorindo Cárdenas, la actriz Yiniva Cárdenas, informó a través de sus redes que la cuenta del acordeonista fue hackeada y pidió a sus seguidores que la denunciaran. Al parecer, ellos no darán recompensa por recuperarla. ¡Bien hecho!





¿Sufre disonancia cognitiva?

Una abogada profamilia asistió con su hijo a un concierto de un artista señalado por sus letras explicitas. También, llevaba la gorra de una banda de rock que abiertamente apoya a la comunidad LGBT.





Pelea de entrenadoras personales

Melissa Piedrahita criticó a Dori Eleta por enseñar mucho en fotos. Sin embargo, después subió una foto que nada dejaba a la imaginación.





Está en búsqueda de contactos

El actor venezolano Fernando Carrillo pasará Navidad con la familia de la exmiss Panamá Lala de Sanctis, según una fuente confiable.

Confirma que se compró mantel para hacer blusa

La One Two le dijo a sus haters que no le importa que la critiquen por su blusa alusiva a estas fiestas y confirmó que sí es un mantel. Aunque, después eliminó esa parte del escrito. ¿Quién la entiende?

¿Sin seguridad se disfruta mejor?

Una diputada posteó el video de su hijo, menor de edad, conduciendo una moto tipo scooter, sin casco, ni ninguna medida de seguridad.





Tuñón denuncia a intenso

La locutora Gisela Tuñón pidió a sus seguidores denunciar la cuenta de un hombre en Instagram que la ha estado acosando. Tuñón colgó capturas de las respuestas vulgares que le dio el señor cuando ella le exigió, por tercera vez, que dejara de llamarla “sexy bb”. “Lo publico para que ustedes también lo reporten”, comentó.