La Esquinita del 24 de diciembre de 2018

En su cuenta de Facebook el DJ de electrónica Tom Sawyer escribió que, “Los rockeritos hipsters mega gallos están que se los lleva la... con Japanese, quien representará a Panamá en el Primavera Sound”, Barcelona 2019.Para envidia de muchos, este evento reúne a los artistas más populares del mundo. ¿Quiénes serán esos que no se alegran por la bondad ajena?



Lim Yueng no quiere las notas de voz

El presentador Eduardo Lim Yueng escribió en sus redes que debería existir una opción para bloquear los mensajes de voz. Al parecer, son muchos los que le llegan. ¡Es verdad, la gente abusa con esto!







Antes muerta que salir destruida

Hay una comunicadora taquillera que no quiere salir mal en las fotos y por lo visto, para todos lados carga su set de maquillaje. En una reciente foto posó con uno de sus productos. ¡Esto es el colmo!







¿No tiene miedo a la muerte?

Parece que la competidora de Calle 7 Edikelis "Kelly" Ng no le teme a los accidentes. Se tomó una foto en la avenida con autos y motos en el semáforo. ¿Qué pasa si estos arrancan?









Los impuestos lo tienen pensando

Un presentador estaba a punto de llorar cuando hablaba sobre los impuestos que tienen que pagar los panameños en casa y comida. Empezó a recordar lo duro que han trabajado para tener lo suyo.







¿Se quedaron sin presupuesto?

Un programa de televisión parece que pronto desaparecerá de la pantalla, ya que desde hace más de un mes lleva sacando ediciones viejas. ¿Se quedaron sin presupuesto para este año?







Los gritos de la televisión

Está bien que quieran llamar la atención del público, pero es desagradable que las chismosas del 7 se la pasen gritando durante toda la hora. ¡Momento de dejar la chabacanería y la rambulería!

Necesita sentirse querido

Un famoso de la publicidad subió alrededor de cuatro videos previos a su cumpleaños para anunciar a los seguidores que estaría de celebración y, no conforme con tanta insistencia, enseñó cómo se afeitaba para empezar el día.

¿Será que esa fecha pasa desapercibida para todos o quería que alguien en especial

recordara esta jornada?







Lo critican por una publicación

Franklyn Robinson subió una foto de una hermosa bebé y escribió: “Si yo fuera mujer, así sería mi hija con Vlady Foster”; comentario que no le pareció gracioso a algunos de sus seguidores. Muchos terminaron criticándolo por eso. Al parecer, no entendieron la broma.

Casimiro se despide de la televisión

Después de 10 años de estar en la pantalla chica, el títere Casimiro se despidió con un ¡Hasta luego!, porque no descarta que a futuro esté de vuelta.

En su Instagram dijo que se hizo historia con él y que fue un muñeco que le dio palo a los políticos por mucho tiempo.







¿No conoce la vergüenza?

Las que quieren hacerse populares en las redes hacen lo que sea para lograrlo. Una cantante compartió parte de su intimidad con su novio en redes. Poco falta que enseñe los senos para ganar likes. ¡Horror!







No le responden por robo en su casa

El músico Jhonathan Chávez compartió un video en sus redes sociales y se expresó para solidarizarse con los productores detenidos y contó que va para dos meses de haber entregado las pruebas y fotos de los maleantes que se metieron a su residencia a robarle y aún no han dado con los delincuentes.

El acordeonista manifestó que está dispuesto a lanzarse a las calles para protestar y pregunta ¿para quiénes aplican las leyes en este país? ¡Se siente congo!







Critica a los comunicadores

Orman Innis estaba feliz porque al fin se acabaron las Naviferias, ya que se sentía cansado de escuchar las mismas preguntas de algunos periodistas. ¿Será que él tendrá mejores ideas para la TV?