La Esquinita del 20 de diciembre de 2018

Le recordó cuando no quiso ayudarlo

Emilio Regueira fue a Tu Mañana para promover un tema, y en medio de la conversación recordó que en sus inicios musicales fue a la emisora a donde laboraba Rolo De León y le llevó su trabajo, pero este le dijo que le pondría su música si llevaba compac disc. ¡El mundo da muchas vueltas y el chitreano ahora es más exitoso que él!

Ya no tiene rastro de su esposo

Al parecer, una exreportera del desaparecido programa Al Descubierto, volvió a la soltería, borró las fotos con su esposo.

Y ellas, ¿qué bailaban?



A las competidoras de Calle 7 hay que ponerles cero en baile. Hicieron una coreografía vestidas de Santa Claus, pero cada una más perdida que la otra y remeneándose hasta el piso como bailadoras del tubo.

Ella no sabía a donde ponerse

Nos contaron que una periodista, que trabaja en relaciones públicas en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, quería llorar del susto durante las manifestaciones de agricultores y gritaba que la sacaran de allí. ¿Qué pasó con los tiempos de la universidad? ¡Le falta calle!

¿Una conjugación inventada?

Un músico fue a promover una actividad familiar, y en medio de la emoción, no se percató que hizo una conjugación de tamborear que no existe. ¡A la próxima, debería practicar antes de hablar!

Reguesero no hace alarde de fama

El artista Mike Bahia subió una foto con el reguesero Sech y dijo que ese era su hermano de Panamá. Algunos deben seguir su ejemplo.

¿Es más popular que una estrella?

La competidora de un programa tiene el ego demasiado elevado, puesto que, asegura que a una chica la conocen gracias a ella.

Podría hacerse pública su intimidad

Nos llegó el rumor que hay un video sexual por allí de una ex Canta Conmigo, a quien Kim Kardashian se le quedó corta. Es mejor que no llegue a manos equivocadas, sino lo lamentará. ¡La gente no aprende!

Con los retoques se quita la timidez

Una expresentadora dijo que no teme tomarse fotos sin maquillaje, lo raro es que usó un filtro. Así cualquiera lo hace, ¿qué dice usted?

Se quedaron cortos en huelga

Nos contaron que una reportera y un camarógrafo de televisión no fueron preparados para la huelga que hubo en Divisa. La chica no llevó protección contra los gases que lanzaba la policía, por lo que tuvo que alejarse llorando del sitio, buscando un poco de aire. ¡Definitivo, no puede cubrir una guerra!