La Esquina de 17 de diciembre de 2018

¿En dónde están las condiciones?

Eddy Vásquez y Alexis Sittón empezaron un juego donde debían correr con una pelota entre las piernas y de regreso explotar un globo, pero a pesar que el recorrido era corto, el locutor a la sexta vuelta quedó tirado sin aire como si se fuera a desmayar y detrás, el chef.

Por lo visto, de nada sirve que sus compañeras promuevan el deporte si ellos no les siguen los pasos. ¡Tienen cero!

¿Ya no le tiene fe a los gobernantes?

Al parecer, Delmiro Quiroga también está aburrido de ver a las personas haciendo largas filas para comprar un jamón y expresó: “Para el próximo año, presidente diferente y misma entrega de jamones”.

Cansado de las mismas noticias

El expresentador Orman Innis preguntó en Twitter: ¿qué noticia hay en una fila? y deseó que ojalá se acaben los jamones pronto para que los noticieros se pongan a trabajar. ¡Ya se aburrió!

¿A Margarita no le importa ganar 0?

Margarita Henríquez fue invitada a un programa para contar su impresión sobre la invitación que le hicieron para participar en Viña del Mar y dijo que no le importa si le ponen cero o si le dan un pajarraco, gallote o gaviota, cree que lo importante es concursar. ¿Desde cuándo esa mentalidad conformista?

¿Sigue sin pasar la página de Dorita?

A pesar que han pasado varios días de la comparación que se le hiciera a Melissa Piedrahita con Dorita Eleta, la fisiculturista aún continúa compartiendo los comentarios a su favor sobre ese tema que le hacen sus fanáticos. ¡Ya es momento que pase esa página de su vida!

¿Una asesora con raíces en el cabello y en TV?

La asesora de imagen Cindy Pereira fue a hablar a un programa de televisión sobre la participación de Rosa Iveth Montezuma en el Miss Universo, pero uno de los detalles que llamó la atención eran su falta de retoque sobre sus raíces blancas.

Es bueno que tome en cuenta que existen cepillos y “spray” para disimular las canas cuando va a un evento especial. ¡Muchas mujeres siguen sus pasos!

El machista y la feminista del año

La cuenta de Twitter Panamá TW Awards, como todos los años, se encargó de hacer una premiación anual de lo mejor y lo peor del Twitter Criollo. En esta ocasión, Gaby Gnazzo ganó en la categoría Twittera feminista del año, mientras, Ubaldo Davis fue escogido como el Twittero machista del año. Así mismo, Alejandra Araúz se quedó con las ganas de llevarse el reconocimiento de Gaby. ¿Los elegidos estarán de acuerdo con la decisión de los cibernautas?

Comparan a político con un perro

Una reportera compartió una foto de su mascota y expresó: Algunos me dicen a diario que mi mascota, Chilindrina, tiene un parecido a un personaje de la política nacional. ¿A quién se referirá?

¿El personaje es más popular en California?

Mientras algunos en Panamá no soportan los chistes de la One Two, este personaje ha robado corazones en Estados Unidos y lo mostró en un video en el que se apreciaba una larga fila de fanáticos esperando para tomarse foto con ella y pedirle un autógrafo después de un show.

Seguirá sumando en tierra peruana

Cuando muchos creían que la estadía de Génesis Arjona en Esto es Guerra Perú no duraría mucho, la barbie compartió un video diciendo que se quedará más tiempo. ¡Continúa en la popularidad!

Maluma pide más apoyo para Diana

El colombiano Maluma tomó a escondidas el teléfono de Diana Villamonte para grabar un video en su Instagram y pedirle a sus seguidores que voten por ella en el Concurso La Voz, México, mandando el mensaje DIANA al 55 12 y de paso le dijo que la quería.

Lo raro es que a pocos días de llevarse a cabo la final del concurso de canto, aún no se ha visto en redes el apoyo de los cantantes panameños para que la chica se lleve el triunfo. ¡Muy mal!

Está entre los más escuchados

El dj de electrónica Gian Varela está feliz porque a un día de haber estrenado el tema “Sin igual”, superaba las 60 mil vistas en YouTube y 10 mil en Spotify de Panamá. ¡Muy bien!