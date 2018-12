La Esquinita de 12 de diciembre de 2018

Estalló por la comparación

Melissa Piedrahita no pudo controlar su molestia de que la compararan con Dorita Eleta y lo dejó claro en videos, en los que decía que ella no ha enseñado sus partes íntimas por cadenas de Whatsapp. Mientras, Dorita Eleta invitó a las personas a dejar lo negativo y dijo que cada una hace su mejor versión, que no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué hay tanto odio?

Por poco la hacen pasar vergüenza

Los compañeros de una competidora de Calle 7 fueron malvados tras llevarle a un familiar para que la regañara en público. ¡Muy mal!

¿Viene otro bebé al Chollywood?

Se rumora que una nueva pareja que se conformó en un programa de televisión está esperando a su primer bebé. ¿Será que el siguiente paso es el matrimonio?

El comunicador debe dar ejemplo

En un debate sobre el incidente donde atleta agredió a una mujer, el presentador Eddy Vásquez aseguró que él haría cualquier cosa por proteger a su vida, lo que da cabida para que muchos malinterpretaran el mensaje. ¿En dónde quedó el rol llamar a la cordura?

Lo insultan por su foto con la Miss

Han pasado varios meses y las personas no olvidan que Alex Medela se refirió al atuendo de la Miss de forma diferente. Ahora, lo insultaron por su foto con Rosa Montezuma. ¡Pasen la página!

Estuvo conociendo a las cuñadas

Decían que la relación de Agustín De Gracia y Sara Bello era grubeo, pero va en serio, porque ella subió una foto con las hermanas de él.

Señalamientos están en el pasado

Hay una rellenita que ha cambiado la mentalidad de sus seguidores, los cuales ahora la felicitan por lucir su cuerpo en vestido de baño.

No se molestó, aunque escribió para reclamar

Ingrid de Ycaza aseguró que no le molestó la glosa que decía que estaba subida de peso, pero se tomó el trabajo de hacer un video para mostrar su silueta y hasta publicarlo en sus redes. ¡Su acción dice lo contrario!

Cambió el entrenamiento por pizzas

Exactriz de series juveniles aseguró que estaba en un nuevo régimen alimenticio, pero solo se toma fotos con pizzas. ¡Cuídese!

¿Es el nuevo amor del argentino?

Los seguidores de Pablo Brustein lo llenaron de felicitaciones después que subiera una foto en la que salía junto a la modelo Carolina Castillo agarrados de la mano y le escribió un hermoso mensaje por su cumpleaños, en el que destacaba que llegó a su vida cuando no la esperaba y le cambió todo. ¿Encontró el amor o estrategia?