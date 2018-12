La esquinita del 10 de diciembre de 2018

Muchos de los asistentes al concierto de Romeo Santos aseguraron en redes que la subida de Mary Gaby Sealy a la tarima ya estaba planeada. Lo fuerte fue que casi deja sin labios al bachatero cuando este la besó. La bailarina dio entrevista a un programa y dijo que el artista la reconoció, porque ella se filmó bailando para participar en un video, pero no clasificó. ¿Hasta cuándo con la figuradera?

Hermanos que confunden a todos

Una pareja de hermanos influenciadores tiene a sus seguidores más confundidos que nunca, debido a que se comportan como si fueran pareja a pesar que han sido muchas veces criticados.



Sigue famosa entre las estrellas

La cantautora Erika Ender sorprende a sus fanáticos cada vez que comparte fotos con estrellas de Hollywood. Ahora se tomó una foto con la actriz Eva Longoria y la compartió en el Instagram.





Estafadores usan su nombre

Empezando diciembre y ya comenzaron los malechores a hacer de las suyas. Ahora, la víctima es el presidente del Comité Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo Ricardo Gago, quien a través de sus redes informó que los estafadores están usando su nombre y apellido con números de teléfonos falsos.

Gago le pidió a las personas que investiguen antes de caer en sus redes y que su teléfono es 6678 8882. ¡Precaución!





¿Ingrid De Ycaza subió unos kilitos otra vez?

Algunos que fueron al lanzamiento de un famoso teléfono quedaron sorprendidos al ver a la expresentadora Ingrid De Ycaza y hasta murmuraban que no se veía tan esbelta, así como proyecta en las redes sociales y que hasta se notaba algo subida de peso. Lo raro es que en su foto posada lucía regia. ¿Será retoque?





Hizo feliz a sobreviviente de cáncer que murió

Impactado quedó el bailarín Julián Torres al darse cuenta que una señora con la que convivió durante una fiesta por el Día de las Madres falleció, a las pocas horas por un accidente automovilístico.

La sobrina de la señora le agradeció por hacer feliz a su tía y lo exhortó para que continuara llenando de felicidad a más personas a través de su trabajo. El bailarín compartió el video y escrito. ¡Fuerza!





Ayuda sin hacer mucha bulla

Muchos famosos tienen que aprender del chef David Grazier, quien dijo que sus buenas acciones las hace en silencio y no tiene por qué decirlas ni restregárselas a nadie en la cara. ¿Una indirecta?





Su video entre los más vistos

El Chombo continúa siendo reconocido por su trabajo. Ahora, el video de “Dame tu cosita” se encuentra en la posición siete de los más vistos a nivel mundial en el canal de YouTube. ¡Muy bien!





Influenciadores que no atraen nada

Los llamados influenciadores de productos tuvieron una prueba grande hace unos días, en un evento en el cual no causaron ni frío ni calor, y cuando promovían la marca, no lograban más de 500 likes. Horror.





La catalogan como la mujer más antojosa en la moda panameña

Nos contaron fuentes fidedignas que una experta en moda y presentadora de televisión estaba rogando porque le regalaran un teléfono, a pesar que ella se proyecta bien de manera económica.

Según el informante, esa chica se antoja de cada artículo que compra o le regalan a sus amistades y que inclusive, en algunas ocasiones se ha ido a las tiendas para pedir que le den un canje. ¿Sabrá que su actitud es un pecado?





Influencer que no promueve marca

Nos contaron que a una presentadora la buscaron como influencer de una reconocida marca de teléfono, pero nunca carga el dispositivo y hasta pidió el teléfono de un amigo para tomarse la foto.





Se molesta con aquellos que critican a los que hacen fila para el jamón

Varios seguidores en Facebook del escritor panameño Andrés Villa se quedaron sorprendidos cuando vieron su publicación: “Voy a formar mi fila para el jamón de 8.00 balboas. Y al que no le gusta que se meta su lengua ¿En dónde pa’ ver? Criticones, dejen vivir al pueblo.” ¿Qué le pasó?





Bailando al son del sufrimiento

Se sufría al ver a una presentadora bailando salsa con unos zapatos altos. La chica, además de no saber bailar ese género, no podía tener control del calzado. ¡Si no sabe usarlo, mejor no se lo ponga.