La Esquinita de 30 de noviembre de 2018

¿Un show para elevar el rating?

Luego que muchos criticaron al chef David Grazier por decirle “bagre” a Natalie Harris en un juego de Tu Mañana. El cocinero confesó en una entrevista que el programa se había grabado el sábado para que saliera el miércoles, quedando en evidencia que sus compañeros no les importó el momento incómodo de la presentadora y no editaron el contenido. ¡Productores: Prudencia!

¿Dejaron atrás las diferencias?

Gaby Garrido estuvo pasándola de lo más bien junto a Bettina García en un viaje, pero salió a la luz por un video de la excascarosa que la ex del novio de la chiquitita estaba muy cerca. ¿No hay rencor?

La corriente de los consejeros

Es una constante ver a hombres y mujeres creerse que pueden aconsejar a sus fanáticos sobre amor y parejas, solo por lograr un par de seguidores. Lo peor, ellos no arreglan ni sus vidas.

¿Dalu tiene cero en la música?

La exguerrera Daluna subió un video en donde, según ella, salía improvisando una canción, pero las letras que decía no tenían sentido alguno y lo que resaltaba era el instrumental.

De inmediato los haters comenzaron a burlarse de ella porque consideraron que es mala en las composiciones rápidas y no tiene buena letra. Otros hasta insinuaron que se comportaba así por el consumo de sustancias extrañas. ¿Ya no existe el respeto?

¿No olvida al chef Juancho Neblett?

Rosa Iveth Montezuma se la ha pasado contando su experiencia en Tailandia a través de videos que sube al Instagram, pero lo que más llamó la atención fue su foto con una pulsera que tenía una sandía y la frase “Por siempre”. La sandía era un relajo con Juan Neblett.

Se molestan por su atuendo

La chama Neka Prila no salió bien librada de las críticas, después que el 28 de noviembre compartiera una foto luciendo orgullosa la pollera panameña por nuestra Independencia de España. Lo malo no fue la acción, sino que luciera una flor grande con peinetas, que según dicen, no estaba bien colocada. ¿La gente olvidó que las flores estaban antes del tembleque?

Les tocó barrer la casa de Durán

Roberto Durán confesó que después que su hijo grabara el video de su último tema en su casa, los puso a barrer y a recoger la basura, porque no quería líos con La Fula, su esposa. ¡Qué chistoso!

La taquilla puede más que el amor

Una parejita estuvo una velada amorosa, pero más que preocuparse por disfrutar, estaba pendiente de quedar bien con el mundo y que vieran todos los detalles. Por lo visto, la intimidad quedó en el pasado.

Abusa de retoques sin darse cuenta

Hay una bailarina que a cada momento sube videos bailando de manera sexy, pero también fotos maquillada, lo malo es que abusó de los filtros y la nariz sale extremadamente perfilada.

Se cambió de barco; está en la competencia

Hace unas semanas atrás Alexis Sittón se despedía del programa Ají y ahora resulta que fue presentado como el nuevo integrante de Jelou!.

Algunos de sus fanáticos creen que le brindaron una jugosa oferta monetaria para que se cambiara. ¿Será así?

¿A quién quiere esconder?

Mary Gaby Sealy compartió una sexy foto en vestido de baño y lo único que llamó la atención de sus seguidores es que pusiera borrosa la imagen de la persona que se reflejaba en su foto. ¿Quién será?

La Pomposa no aguanta el frío

Al mejor estilo de Rosa Iveth Montezuma está Karen Peralta contando sus aventuras en Lisboa, donde se encuentra representando a Panamá con su marca.

Primero contó que durante todo el trayecto para llegar a Holanda no había dormido y por eso se la pasó viendo películas y después que en aduanas le pidieron hasta el mínimo documento. Aseguró que durante su primer día de estadía llovió y que después que no aguantaba el frío. ¡Sus cuentos ha causado mucha risa a sus seguidores!

Fue un cambio físico, no mental

Muy bonito el cambio de imagen de una cantante, hasta mostró que sus letras chabacanas; pareciera que lo único que sabe cantar y expresar es basura. Muy bonita, pero de allí no va a pasar.